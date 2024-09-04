https://ria.ru/20240904/krym-1970597169.html

"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы

"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024

"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы

Подавшему в отставку министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе отведут участь "черного рупора" западной пропаганды для нападок на Россию, считает глава... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:47

2024-09-04T17:47

2024-09-04T17:47

дмитрий кулеба

юрий гемпель

руслан стефанчук

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Подавшему в отставку министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе отведут участь "черного рупора" западной пропаганды для нападок на Россию, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее в среду спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. "Кулеба первым делом сбежит из Украины за границу к англосаксам, где его западная пропаганда будет некоторое время использовать как черный рупор для нападок на Россию, хотя ему самое место в тюрьме, где-нибудь на севере нашей страны", - сказал Гемпель РИА Новости. По его мнению, Кулеба должен ответить за все гадости и преступления, которые сделал в отношении России и российского народа.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970509556.html

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дмитрий кулеба, юрий гемпель, руслан стефанчук, в мире