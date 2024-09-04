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"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024
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17:47 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/krym-1970597169.html
"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы
"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024
"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы
Подавшему в отставку министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе отведут участь "черного рупора" западной пропаганды для нападок на Россию, считает глава... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:47
2024-09-04T17:47
дмитрий кулеба
юрий гемпель
руслан стефанчук
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Подавшему в отставку министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе отведут участь "черного рупора" западной пропаганды для нападок на Россию, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее в среду спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. "Кулеба первым делом сбежит из Украины за границу к англосаксам, где его западная пропаганда будет некоторое время использовать как черный рупор для нападок на Россию, хотя ему самое место в тюрьме, где-нибудь на севере нашей страны", - сказал Гемпель РИА Новости. По его мнению, Кулеба должен ответить за все гадости и преступления, которые сделал в отношении России и российского народа.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970509556.html
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дмитрий кулеба, юрий гемпель, руслан стефанчук, в мире
Дмитрий Кулеба, Юрий Гемпель, Руслан Стефанчук, В мире
"Самое место в тюрьме". В Крыму спрогнозировали будущее Кулебы

Гемпель: Кулебе отведут участь черного рупора западной пропаганды

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Подавшему в отставку министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе отведут участь "черного рупора" западной пропаганды для нападок на Россию, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее в среду спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.
"Кулеба первым делом сбежит из Украины за границу к англосаксам, где его западная пропаганда будет некоторое время использовать как черный рупор для нападок на Россию, хотя ему самое место в тюрьме, где-нибудь на севере нашей страны", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его мнению, Кулеба должен ответить за все гадости и преступления, которые сделал в отношении России и российского народа.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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