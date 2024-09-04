https://ria.ru/20240904/kroshik-1970616010.html

Волонтеры в Перми помогают похудеть коту, который весит 17 килограммов

Волонтеры в Перми помогают похудеть коту, который весит 17 килограммов - РИА Новости, 04.09.2024

Волонтеры в Перми помогают похудеть коту, который весит 17 килограммов

Пермские волонтеры помогают похудеть и заново научиться ходить коту Крошику, который весит 17 килограммов, сообщает приют "Матроскин". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:49

2024-09-04T18:49

2024-09-04T18:49

общество

пермь

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ПЕРМЬ, 4 сен - РИА Новости. Пермские волонтеры помогают похудеть и заново научиться ходить коту Крошику, который весит 17 килограммов, сообщает приют "Матроскин". "Это Крошик. Его вес составляет 17 кг. Он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира. Но единственное, чего он хочет - это заново научиться ходить. История Крошика - крайне редкий случай, когда кто-то настолько сильно любил кота, что откормил его до такого состояния, что кот не может даже передвигаться", - указано на странице волонтерской организации в соцсети "Вконтакте". При обследовании в клинике коту не смогли сделать УЗИ, так как из-за большого количества жира на теле животного не сработали датчики. Раньше Крошик питался супчиком, "вискасом", мясом и сухарями. Теперь он живет в реабилитационном центре и посажен на "диету". Для него разработали специальную программу питания, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно. Также для восстановления здоровья ему прописали физиопроцедуры и ходьбу по беговой дорожке. Нормальный вес котика - до семи килограммов. В документах ветклиники указано, что кота с ожирением пермские волонтеры обнаружили в подвале больницы. Он ходил под себя, так как не мог нормально передвигаться. Про хозяев Крошика ничего неизвестно. Согласно открытым источникам, одним из самых толстых котов в мире считается Химми из Австралии. Вес животного в 1986 году составлял 21,3 килограмма (средний вес шестилетнего ребенка). Химми прожил 10 лет.

https://ria.ru/20240808/detenysh-1964857798.html

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общество, пермь