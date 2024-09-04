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Песков прокомментировал ситуацию на Балканах - РИА Новости, 04.09.2024
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06:42 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kreml-1970402485.html
Песков прокомментировал ситуацию на Балканах
Песков прокомментировал ситуацию на Балканах - РИА Новости, 04.09.2024
Песков прокомментировал ситуацию на Балканах
Ситуация на Балканах продолжает оставаться предметом глубокой озабоченности Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:42
2024-09-04T06:42
балканы
россия
москва
дмитрий песков
александр вулин
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация на Балканах продолжает оставаться предметом глубокой озабоченности Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "(Председатель правительства Сербии Александр Вулин - ред.) с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) обсудят текущие вопросы и, конечно же, все что связано с ситуацией на Балканах, которая продолжает быть предметом нашей глубокой озабоченности", - сказал Песков журналистам
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балканы, россия, москва, дмитрий песков, александр вулин, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Балканы, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Александр Вулин, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков прокомментировал ситуацию на Балканах

Песков: ситуация на Балканах продолжает оставаться предметом озабоченности РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация на Балканах продолжает оставаться предметом глубокой озабоченности Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"(Председатель правительства Сербии Александр Вулин - ред.) с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) обсудят текущие вопросы и, конечно же, все что связано с ситуацией на Балканах, которая продолжает быть предметом нашей глубокой озабоченности", - сказал Песков журналистам
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БалканыРоссияМоскваДмитрий ПесковАлександр ВулинВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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