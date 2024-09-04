https://ria.ru/20240904/kndr-1970631773.html

Южнокорейское ТВ утверждает, что КНДР казнила чиновников после половодья

Южнокорейское ТВ утверждает, что КНДР казнила чиновников после половодья - РИА Новости, 04.09.2024

Южнокорейское ТВ утверждает, что КНДР казнила чиновников после половодья

Южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на неназванные источники утверждает, что КНДР якобы могла казнить ряд чиновников за ущерб при наводнениях. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:17

2024-09-04T20:17

2024-09-04T20:17

в мире

южная корея

ким чен ын

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СЕУЛ, 4 сен – РИА Новости. Южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на неназванные источники утверждает, что КНДР якобы могла казнить ряд чиновников за ущерб при наводнениях. Согласно утверждению источников телеканала, в конце июля Северная Корея якобы казнила нескольких чиновников, возложив на них ответственность за наводнения, произошедшие в ряде районов КНДР, на фоне сильных ливней. По утверждению телеканала, Национальная разведывательная служба Южной Кореи также заявила, что "внимательно следит" за этой ситуацией. Утверждается, что среди казнённых, вероятно, был ответственный секретарь Трудовой партии Кореи по провинции Чагандо, которая больше всего пострадала от наводнения, Кан Бон Хун. Отмечается, что Чагандо — это район с множеством объектов по производству вооружений. При этом телеканал не приводит действительных доказательств предположительной казни северокорейских чиновников. Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 июля, посещая пострадавшие от наводнения районы в провинции Пхёнан-Пукто, "жёстко осудил халатное исполнение обязанностей" со стороны соответствующих государственных органов и местных работников, не принявших никаких мер по предотвращению наводнения, что привело к "катастрофической ситуации". Также 29–30 июля Ким Чен Ын провёл расширенное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии 8-го созыва в Синыйджу, где вместе с министром общественной безопасности Ли Тхэ Сопом снял с должности ответственного секретаря по Чагандо - Кан Бон Хуна. Пак Сон Чхоль, ответственный секретарь партии по провинции Пхёнан-Пукто, был переведён на должность в провинцию Чагандо, что, по мнению издания, является понижением, так как Пхёнан-Пукто считается более важной провинцией. Как предполагает телеканал, Ким Чен Ын мог посетить провинцию Пхёнан-Пукто, а не Чагандо, чтобы избежать утечки информации о военных объектах, сосредоточенных в той провинции, где ущерб был более значительным.

https://ria.ru/20240725/kndr-1961877709.html

https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html

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в мире, южная корея, ким чен ын