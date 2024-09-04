МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Исаевич, генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП"
Александр Исаевич, генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) с приграничных регионов и Крыма с начала года привлек более 17 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе ВЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
"В особом фокусе у нас приграничные регионы и Крым. За полгода малый и средний бизнес этих регионов привлек уже более 17 миллиардов рублей под наш специальный лимит, в рамках которого сейчас доступно еще порядка 13 миллиардов. Мы видим, что кредиты берут, перекрываем риски, и до конца года при необходимости лимиты удвоим — деньги на это у нас заложены", - рассказал глава КМСП корреспонденту РИА Новости.
Также, по словам Исаевича, совместно с банками ведется активная работа по ускоренной реструктуризации кредитов для тех случаев, когда предприниматели приграничных регионов оказались в сложных ситуациях. На такую поддержку могут претендовать любые субъекты МСП указанных регионов.
Ранее сообщалось, что Корпорация МСП совместно с Банком России запустили новую программу льготного кредитования на 10 миллиардов рублей для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты по ставке не выше ключевой, все кредиты будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Также КМСП приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям трех регионов. Одновременно в Минфин РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.