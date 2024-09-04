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МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП - РИА Новости, 04.09.2024
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Твой бизнес
 
14:15 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kmsp-1970512274.html
МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП
МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП - РИА Новости, 04.09.2024
МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП
Малый и средний бизнес (МСБ) с приграничных регионов и Крыма с начала года привлек более 17 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщил в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:15
2024-09-04T14:15
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) с приграничных регионов и Крыма с начала года привлек более 17 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе ВЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич. "В особом фокусе у нас приграничные регионы и Крым. За полгода малый и средний бизнес этих регионов привлек уже более 17 миллиардов рублей под наш специальный лимит, в рамках которого сейчас доступно еще порядка 13 миллиардов. Мы видим, что кредиты берут, перекрываем риски, и до конца года при необходимости лимиты удвоим — деньги на это у нас заложены", - рассказал глава КМСП корреспонденту РИА Новости. Также, по словам Исаевича, совместно с банками ведется активная работа по ускоренной реструктуризации кредитов для тех случаев, когда предприниматели приграничных регионов оказались в сложных ситуациях. На такую поддержку могут претендовать любые субъекты МСП указанных регионов. Ранее сообщалось, что Корпорация МСП совместно с Банком России запустили новую программу льготного кредитования на 10 миллиардов рублей для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты по ставке не выше ключевой, все кредиты будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Также КМСП приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям трех регионов. Одновременно в Минфин РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.
https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Исаевич, генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП"
Александр Исаевич, генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александр Исаевич, генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) с приграничных регионов и Крыма с начала года привлек более 17 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе ВЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
"В особом фокусе у нас приграничные регионы и Крым. За полгода малый и средний бизнес этих регионов привлек уже более 17 миллиардов рублей под наш специальный лимит, в рамках которого сейчас доступно еще порядка 13 миллиардов. Мы видим, что кредиты берут, перекрываем риски, и до конца года при необходимости лимиты удвоим — деньги на это у нас заложены", - рассказал глава КМСП корреспонденту РИА Новости.
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Также, по словам Исаевича, совместно с банками ведется активная работа по ускоренной реструктуризации кредитов для тех случаев, когда предприниматели приграничных регионов оказались в сложных ситуациях. На такую поддержку могут претендовать любые субъекты МСП указанных регионов.
Ранее сообщалось, что Корпорация МСП совместно с Банком России запустили новую программу льготного кредитования на 10 миллиардов рублей для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты по ставке не выше ключевой, все кредиты будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Также КМСП приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям трех регионов. Одновременно в Минфин РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр ИсаевичВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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