https://ria.ru/20240904/kmsp-1970512274.html

МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП

МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП - РИА Новости, 04.09.2024

МСБ приграничных регионов привлек 17 млрд рублей по спецпрограмме КМСП

Малый и средний бизнес (МСБ) с приграничных регионов и Крыма с начала года привлек более 17 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщил в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:15

2024-09-04T14:15

2024-09-04T14:15

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) с приграничных регионов и Крыма с начала года привлек более 17 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе ВЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич. "В особом фокусе у нас приграничные регионы и Крым. За полгода малый и средний бизнес этих регионов привлек уже более 17 миллиардов рублей под наш специальный лимит, в рамках которого сейчас доступно еще порядка 13 миллиардов. Мы видим, что кредиты берут, перекрываем риски, и до конца года при необходимости лимиты удвоим — деньги на это у нас заложены", - рассказал глава КМСП корреспонденту РИА Новости. Также, по словам Исаевича, совместно с банками ведется активная работа по ускоренной реструктуризации кредитов для тех случаев, когда предприниматели приграничных регионов оказались в сложных ситуациях. На такую поддержку могут претендовать любые субъекты МСП указанных регионов. Ранее сообщалось, что Корпорация МСП совместно с Банком России запустили новую программу льготного кредитования на 10 миллиардов рублей для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты по ставке не выше ключевой, все кредиты будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Также КМСП приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям трех регионов. Одновременно в Минфин РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.

https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html

https://ria.ru/20240904/servis-1970442337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, вэф — 2024 (восточный экономический форум)