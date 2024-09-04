https://ria.ru/20240904/kitay-1970461961.html

Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток

Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток - РИА Новости, 04.09.2024

Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток

Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя Китая Хань Чжэна найти полчаса времени в своем графике, чтобы посмотреть Владивосток. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:27

2024-09-04T11:27

2024-09-04T11:27

китай

владивосток

россия

владимир путин

хань чжэн

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970457886_0:36:3578:2048_1920x0_80_0_0_0968c69e7796326c9aac7f8d45052da8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя Китая Хань Чжэна найти полчаса времени в своем графике, чтобы посмотреть Владивосток. Ранее на встрече с зампредседателя КНР на полях ВЭФ президент выразил надежду, что Владивосток будет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира, в том числе из дружественного для России Китая. "Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере", - сказал Путин на встрече с зампредседателя КНР. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vef-1970426844.html

китай

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, владивосток, россия, владимир путин, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет