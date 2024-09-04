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Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток - РИА Новости, 04.09.2024
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11:27 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kitay-1970461961.html
Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток
Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток - РИА Новости, 04.09.2024
Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток
Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя Китая Хань Чжэна найти полчаса времени в своем графике, чтобы посмотреть Владивосток. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:27
2024-09-04T11:27
китай
владивосток
россия
владимир путин
хань чжэн
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя Китая Хань Чжэна найти полчаса времени в своем графике, чтобы посмотреть Владивосток. Ранее на встрече с зампредседателя КНР на полях ВЭФ президент выразил надежду, что Владивосток будет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира, в том числе из дружественного для России Китая. "Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере", - сказал Путин на встрече с зампредседателя КНР. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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китай, владивосток, россия, владимир путин, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет
Китай, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Хань Чжэн, Дальневосточный федеральный университет
Путин предложил зампреду КНР посмотреть Владивосток

Путин попросил зампреда КНР найти полчаса, чтобы посмотреть Владивосток

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя Китая Хань Чжэна найти полчаса времени в своем графике, чтобы посмотреть Владивосток.
Ранее на встрече с зампредседателя КНР на полях ВЭФ президент выразил надежду, что Владивосток будет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира, в том числе из дружественного для России Китая.
"Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере", - сказал Путин на встрече с зампредседателя КНР.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
LIVE: Сессия Юго-Восточная Азия в многополярном мире в рамках ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире" на ВЭФ-2024. Трансляция
11:03
 
КитайВладивостокРоссияВладимир ПутинХань ЧжэнДальневосточный федеральный университет
 
 
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