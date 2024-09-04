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Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк - РИА Новости, 04.09.2024
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08:00 04.09.2024 (обновлено: 08:03 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/kitay-1970336276.html
Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк
Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк - РИА Новости, 04.09.2024
Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк
Европа несет первые потери в экономическом противостоянии с КНР. Немецкий концерн Volkswagen AG вынужден закрыть заводы из-за невозможности конкурировать с... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:00
2024-09-04T08:03
экономика
китай
европа
сша
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
полупроводники
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европа несет первые потери в экономическом противостоянии с КНР. Немецкий концерн Volkswagen AG вынужден закрыть заводы из-за невозможности конкурировать с китайской продукцией. И это во многом вина Брюсселя. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.Тревожные новостиТакого еще не было в истории германского автогиганта, отмечает Bloomberg. Условия все жестче, игроков на рынке все больше, жалуется гендиректор концерна Оливер Блум. В ФРГ попросту невыгодно вести бизнес: энергоносители и рабочая сила дорожают. А покупательная способность не повышается — немецкие электромобили не берут. Так, в 2023-м собрали лишь десять миллионов штук при мощности в 14 миллионов.Согласно докладу Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи Volkswagen Group в ЕС в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.Пока речь идет об остановке двух предприятий — по сборке и производству запчастей. Придется пожертвовать и людьми. Вывести часть на пенсию недостаточно, компания собирается снять мораторий 1994 года на сокращение рабочих мест. А в концерне трудятся порядка 300 тысяч человек.Власти встревожены. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль согласился, что "надо принять меры", но предпочел бы менее радикальные варианты. "Надеемся, до закрытия дело не дойдет", — сказал он.Эффект бумерангаА ведь Брюссель серьезно увеличил ввозные пошлины на электромобили из КНР: до 38,1%. Причем Еврокомиссия объявила это "честной конкуренцией".Китайцы демпингуют "за счет огромных государственных субсидий", уверяла председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.В Пекине возмутились. И пожаловались в ВТО.Министерство торговли КНР проводит сейчас аудит фермерских товаров из ЕС — молочных продуктов и свинины. Их производителей субсидировал Брюссель, покрыв 20% расходов, утверждают в Пекине."Формально выплаты действительно сохраняются до конца года, однако из-за "зеленого перехода" получить их все сложнее. Фермерскому хозяйству, пострадавшему от рыночных потрясений, включая санкции, могут выделить до 280 тысяч евро, рыболовному — до 335", — рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Он полагает, что субсидии продлят, но суммы сократят.Как показала практика, ответные действия КНР крайне разрушительны. Доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Строганов напоминает: санкции против калифорнийских фермеров разорили многих."Китай до последнего избегает прямой экономической конфронтации. Но потом последовательно, аккуратно давит по основным болевым точкам. Удар по молочной отрасли достаточно неприятен для Евросоюза: много лет именно молочка была основным драйвером зарубежных продаж", — комментирует он.Хачатурян считает, что заградительные пошлины сократят европейский экспорт в КНР на 15-20%.Удар под дыхЕще одно чувствительное место — германий и галлий, необходимые для изготовления солнечных панелей, волоконно-оптических изделий, приборов ночного видения, а главное — передовых микропроцессоров. По оценкам Геологической службы США, на Китай приходится 98% мирового производства галлия и 60% — германия.В прошлом году Пекин урезал экспорт почти наполовину — в ответ на американские ограничения продажи полупроводников. И цены в отрасли взлетели вдвое.США помогло сотрудничество с Вьетнамом. "К тому же в Америке есть собственные месторождения, способные обеспечить 80-85% потребностей, остальное несложно перекупить в Канаде, Японии и Южной Корее", — уточняет Хачатурян.А вот в Европе ситуация иная. Дефицит редкоземельных металлов способен осложнить выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе для ВПК. "Микропроцессоры, волоконно-оптические изделия, солнечные панели и приборы ночного видения для массового рынка делали как раз в Китае", — отмечает Строганов.Нарастить же собственные мощности не выйдет. "Бельгийский концерн Umicore загружен до предела, а других нет. Технологии получения галлия и германия специфичны, годятся далеко не для каждого металлургического или химического предприятия", — объясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.США, Канада, Финляндия, Южная Корея и Япония не выручат — их месторождения невелики, добавляют эксперты. К тому же основная часть уходит на внутренний рынок, поэтому Пекин может затягивать технологическую удавку на шее Евросоюза сколько угодно.
https://ria.ru/20240902/volkswagen-1970076676.html
https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html
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экономика, китай, европа, сша, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), полупроводники
Экономика, Китай, Европа, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), полупроводники
Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк

Экономист Строганов: Китай ударил по основному драйверу экспорта ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европа несет первые потери в экономическом противостоянии с КНР. Немецкий концерн Volkswagen AG вынужден закрыть заводы из-за невозможности конкурировать с китайской продукцией. И это во многом вина Брюсселя. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.

Тревожные новости

Такого еще не было в истории германского автогиганта, отмечает Bloomberg. Условия все жестче, игроков на рынке все больше, жалуется гендиректор концерна Оливер Блум. В ФРГ попросту невыгодно вести бизнес: энергоносители и рабочая сила дорожают. А покупательная способность не повышается — немецкие электромобили не берут. Так, в 2023-м собрали лишь десять миллионов штук при мощности в 14 миллионов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип Volkswagen
Согласно докладу Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи Volkswagen Group в ЕС в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
Пока речь идет об остановке двух предприятий — по сборке и производству запчастей. Придется пожертвовать и людьми. Вывести часть на пенсию недостаточно, компания собирается снять мораторий 1994 года на сокращение рабочих мест. А в концерне трудятся порядка 300 тысяч человек.
Власти встревожены. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль согласился, что "надо принять меры", но предпочел бы менее радикальные варианты. "Надеемся, до закрытия дело не дойдет", — сказал он.
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Volkswagen может закрыть ряд производств
2 сентября, 19:01

Эффект бумеранга

А ведь Брюссель серьезно увеличил ввозные пошлины на электромобили из КНР: до 38,1%. Причем Еврокомиссия объявила это "честной конкуренцией".
Китайцы демпингуют "за счет огромных государственных субсидий", уверяла председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Пекине возмутились. И пожаловались в ВТО.
© FotoliaФермер доит корову
Фермер доит корову - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Fotolia
Фермер доит корову
Министерство торговли КНР проводит сейчас аудит фермерских товаров из ЕС — молочных продуктов и свинины. Их производителей субсидировал Брюссель, покрыв 20% расходов, утверждают в Пекине.
"Формально выплаты действительно сохраняются до конца года, однако из-за "зеленого перехода" получить их все сложнее. Фермерскому хозяйству, пострадавшему от рыночных потрясений, включая санкции, могут выделить до 280 тысяч евро, рыболовному — до 335", — рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Он полагает, что субсидии продлят, но суммы сократят.
Как показала практика, ответные действия КНР крайне разрушительны. Доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Строганов напоминает: санкции против калифорнийских фермеров разорили многих.
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18 июля, 08:00
"Китай до последнего избегает прямой экономической конфронтации. Но потом последовательно, аккуратно давит по основным болевым точкам. Удар по молочной отрасли достаточно неприятен для Евросоюза: много лет именно молочка была основным драйвером зарубежных продаж", — комментирует он.
Хачатурян считает, что заградительные пошлины сократят европейский экспорт в КНР на 15-20%.

Удар под дых

Еще одно чувствительное место — германий и галлий, необходимые для изготовления солнечных панелей, волоконно-оптических изделий, приборов ночного видения, а главное — передовых микропроцессоров. По оценкам Геологической службы США, на Китай приходится 98% мирового производства галлия и 60% — германия.
© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Fotolia / altmis
Микропроцессор
В прошлом году Пекин урезал экспорт почти наполовину — в ответ на американские ограничения продажи полупроводников. И цены в отрасли взлетели вдвое.
США помогло сотрудничество с Вьетнамом. "К тому же в Америке есть собственные месторождения, способные обеспечить 80-85% потребностей, остальное несложно перекупить в Канаде, Японии и Южной Корее", — уточняет Хачатурян.
А вот в Европе ситуация иная. Дефицит редкоземельных металлов способен осложнить выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе для ВПК. "Микропроцессоры, волоконно-оптические изделия, солнечные панели и приборы ночного видения для массового рынка делали как раз в Китае", — отмечает Строганов.
Нарастить же собственные мощности не выйдет. "Бельгийский концерн Umicore загружен до предела, а других нет. Технологии получения галлия и германия специфичны, годятся далеко не для каждого металлургического или химического предприятия", — объясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
США, Канада, Финляндия, Южная Корея и Япония не выручат — их месторождения невелики, добавляют эксперты. К тому же основная часть уходит на внутренний рынок, поэтому Пекин может затягивать технологическую удавку на шее Евросоюза сколько угодно.
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ЭкономикаКитайЕвропаСШАЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)полупроводники
 
 
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