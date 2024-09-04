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Патриарх Кирилл выступит с лекцией на Культурном форуме в Петербурге - РИА Новости, 04.09.2024
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11:56 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kirill-1970468855.html
Патриарх Кирилл выступит с лекцией на Культурном форуме в Петербурге
Патриарх Кирилл выступит с лекцией на Культурном форуме в Петербурге - РИА Новости, 04.09.2024
Патриарх Кирилл выступит с лекцией на Культурном форуме в Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступит с лекцией на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур 11 сентября, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:56
2024-09-04T11:56
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступит с лекцией на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур 11 сентября, сообщила вице-премьер РФ, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова. Десятый Санкт-Петербургский форум объединенных культур пройдет с 11 по 14 сентября. Он будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". "В нулевой день форума 11 сентября мы услышим и увидим лекцию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это будет отличительное событие этого года", - сказала Голикова на пресс-конференции. По ее словам, в этот же день пройдет форум министров культуры БРИКС. Она отметила независимость форума от "модной повестки". "Хотела бы отметить независимость форума от модной повестки. Это площадка, на которой мы можем обсуждать самые важные вопросы для народов и государств и для сохранения их традиционных ценностей", - подчеркнула Голикова. "Мы сможем обсудить с нашими коллегами все интересующие нас вопросы культуры и наметить планы сотрудничества на предстоящие годы", - добавила вице-премьер РФ.
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россия, татьяна голикова, брикс
Россия, Татьяна Голикова, БРИКС
Патриарх Кирилл выступит с лекцией на Культурном форуме в Петербурге

Голикова: Патриарх Кирилл выступит на форуме объединенных культур 11 сентября

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступит с лекцией на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур 11 сентября, сообщила вице-премьер РФ, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова.
Десятый Санкт-Петербургский форум объединенных культур пройдет с 11 по 14 сентября. Он будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".
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"В нулевой день форума 11 сентября мы услышим и увидим лекцию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это будет отличительное событие этого года", - сказала Голикова на пресс-конференции.
По ее словам, в этот же день пройдет форум министров культуры БРИКС.
Она отметила независимость форума от "модной повестки". "Хотела бы отметить независимость форума от модной повестки. Это площадка, на которой мы можем обсуждать самые важные вопросы для народов и государств и для сохранения их традиционных ценностей", - подчеркнула Голикова.
"Мы сможем обсудить с нашими коллегами все интересующие нас вопросы культуры и наметить планы сотрудничества на предстоящие годы", - добавила вице-премьер РФ.
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