США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев
Минюст США обвинил руководство ХАМАС в похищении и убийстве американцев
© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения ряду высокопоставленных членов руководства палестинского движения ХАМАС, в том числе новому лидеру движения Яхье Синвару, в похищении и убийстве американских граждан во время атаки боевиков на Израиль 7 октября прошлого года, говорится в обнародованных документах суда южного округа Нью-Йорка.
В общей сложности обвиняемыми по данному делу выступают шесть человек, включая погибшего бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханию.
Им предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью оказания материальной поддержки террористической организации, убийство граждан США, сговор с целью применения оружия массового уничтожения и ряд других.
Документы содержат подробное описание биографических сведений и детали деятельности каждого из фигурантов данного списка.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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