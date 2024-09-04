Рейтинг@Mail.ru
США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/khamas-1970378434.html
США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев
США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев - РИА Новости, 04.09.2024
США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев
Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения ряду высокопоставленных членов руководства палестинского движения ХАМАС, в том числе новому лидеру... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:31
2024-09-04T00:31
израиль
нью-йорк (город)
сша
яхья синвар
исмаил хания
хамас
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab0db4dcf8fbc9a5b04ac21e6149e12.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения ряду высокопоставленных членов руководства палестинского движения ХАМАС, в том числе новому лидеру движения Яхье Синвару, в похищении и убийстве американских граждан во время атаки боевиков на Израиль 7 октября прошлого года, говорится в обнародованных документах суда южного округа Нью-Йорка. В общей сложности обвиняемыми по данному делу выступают шесть человек, включая погибшего бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Им предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью оказания материальной поддержки террористической организации, убийство граждан США, сговор с целью применения оружия массового уничтожения и ряд других. Документы содержат подробное описание биографических сведений и детали деятельности каждого из фигурантов данного списка. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html
https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html
израиль
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e19c14527457ccb32ccb9e1d6014af50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, нью-йорк (город), сша, яхья синвар, исмаил хания, хамас, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Нью-Йорк (город), США, Яхья Синвар, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев

Минюст США обвинил руководство ХАМАС в похищении и убийстве американцев

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения ряду высокопоставленных членов руководства палестинского движения ХАМАС, в том числе новому лидеру движения Яхье Синвару, в похищении и убийстве американских граждан во время атаки боевиков на Израиль 7 октября прошлого года, говорится в обнародованных документах суда южного округа Нью-Йорка.
В общей сложности обвиняемыми по данному делу выступают шесть человек, включая погибшего бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханию.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС
17 августа, 07:10
Им предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью оказания материальной поддержки террористической организации, убийство граждан США, сговор с целью применения оружия массового уничтожения и ряд других.
Документы содержат подробное описание биографических сведений и детали деятельности каждого из фигурантов данного списка.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"
16 августа, 19:34
 
ИзраильНью-Йорк (город)СШАЯхья СинварИсмаил ХанияХАМАСООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала