https://ria.ru/20240904/khamas-1970378434.html

США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев

США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев - РИА Новости, 04.09.2024

США предъявили обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев

Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения ряду высокопоставленных членов руководства палестинского движения ХАМАС, в том числе новому лидеру... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:31

2024-09-04T00:31

2024-09-04T00:31

израиль

нью-йорк (город)

сша

яхья синвар

исмаил хания

хамас

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab0db4dcf8fbc9a5b04ac21e6149e12.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения ряду высокопоставленных членов руководства палестинского движения ХАМАС, в том числе новому лидеру движения Яхье Синвару, в похищении и убийстве американских граждан во время атаки боевиков на Израиль 7 октября прошлого года, говорится в обнародованных документах суда южного округа Нью-Йорка. В общей сложности обвиняемыми по данному делу выступают шесть человек, включая погибшего бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Им предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью оказания материальной поддержки террористической организации, убийство граждан США, сговор с целью применения оружия массового уничтожения и ряд других. Документы содержат подробное описание биографических сведений и детали деятельности каждого из фигурантов данного списка. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html

https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html

израиль

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, нью-йорк (город), сша, яхья синвар, исмаил хания, хамас, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году