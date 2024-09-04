https://ria.ru/20240904/khamas--1970655917.html

ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом

ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.09.2024

ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом

Палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:40

2024-09-04T23:40

2024-09-04T23:58

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

александр лобанов

андрей козлов

россия

вашингтон (штат)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил высокопоставленный представитель Белого дома."ХАМАС грозится казнить больше заложников", - заявил чиновник в ходе специального брифинга.Он подчеркнул, что у США и партнеров сохраняется намерение достичь сделки об обмене, но Вашингтон не берется предсказать, произойдут ли дальнейшие убийства.Во вторник палестинское движение ХАМАС опубликовало видеоролик с заложниками-израильтянами, которые, включая обладателя второго российского гражданства Александра Лобанова, были впоследствии убиты.Израильтянам ранее удалось силой освободить четырех заложников, в том числе россиянина Андрея Козлова. В палестинском плену остается еще около сотни человек, включая гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию в секторе Газа, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.

https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, александр лобанов, андрей козлов, россия, вашингтон (штат), сша