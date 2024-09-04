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ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.09.2024
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23:40 04.09.2024 (обновлено: 23:58 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/khamas--1970655917.html
ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом
ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.09.2024
ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом
Палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:40
2024-09-04T23:58
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
александр лобанов
андрей козлов
россия
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил высокопоставленный представитель Белого дома."ХАМАС грозится казнить больше заложников", - заявил чиновник в ходе специального брифинга.Он подчеркнул, что у США и партнеров сохраняется намерение достичь сделки об обмене, но Вашингтон не берется предсказать, произойдут ли дальнейшие убийства.Во вторник палестинское движение ХАМАС опубликовало видеоролик с заложниками-израильтянами, которые, включая обладателя второго российского гражданства Александра Лобанова, были впоследствии убиты.Израильтянам ранее удалось силой освободить четырех заложников, в том числе россиянина Андрея Козлова. В палестинском плену остается еще около сотни человек, включая гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию в секторе Газа, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.
https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, александр лобанов, андрей козлов, россия, вашингтон (штат), сша
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Александр Лобанов, Андрей Козлов, Россия, Вашингтон (штат), США
ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил Белый дом

Белый дом: палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"ХАМАС грозится казнить больше заложников", - заявил чиновник в ходе специального брифинга.
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Он подчеркнул, что у США и партнеров сохраняется намерение достичь сделки об обмене, но Вашингтон не берется предсказать, произойдут ли дальнейшие убийства.
Во вторник палестинское движение ХАМАС опубликовало видеоролик с заложниками-израильтянами, которые, включая обладателя второго российского гражданства Александра Лобанова, были впоследствии убиты.
Израильтянам ранее удалось силой освободить четырех заложников, в том числе россиянина Андрея Козлова. В палестинском плену остается еще около сотни человек, включая гражданина РФ Александра Труфанова, который был похищен во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию в секторе Газа, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.
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ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреАлександр ЛобановАндрей КозловРоссияВашингтон (штат)США
 
 
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