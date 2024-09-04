https://ria.ru/20240904/kazak-1970337874.html

Бойцы спецназа, захватившие американский БТР, обзавелись новым трофеем

Бойцы спецназа, захватившие американский БТР, обзавелись новым трофеем - РИА Новости, 04.09.2024

Бойцы спецназа, захватившие американский БТР, обзавелись новым трофеем

Бойцы спецназа захватили в зоне СВО украинскую бронемашину "Казак" — это сделали через несколько дней после того, как затрофеили американский БТР Maxx Pro,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бойцы спецназа захватили в зоне СВО украинскую бронемашину "Казак" — это сделали через несколько дней после того, как затрофеили американский БТР Maxx Pro, рассказал РИА Новости комбат подразделения.Ранее военнослужащие этого подразделения провели операцию по вызволению американского трофея с поля боя: под сильным обстрелом подошли к машине и с помощью тягача оттащили ее в тыл. Уходили под огнем ВСУ, отстреливаясь, по собственным словам, "как в кино". Теперь — новый трофей."По "Казаку" ударили FPV-дроном. В двигатель не попали, но машину поразили. Противник, видимо, испугался и покинул машину, хотя она еще была на ходу. Мы аккуратно, чтобы не напороться на мины, подогнали эвакуационную технику и угнали "Казака" к себе. Он полностью исправен, только есть небольшая дырка от кумулятивной струи и повреждено колесо", — рассказал комбат."Казак" — семейство украинских боевых бронированных машин, стоящих на вооружении ВСУ с 2009 года. Корпус бронемашины сварной, изготовлен из стальных броневых листов, расположенных под углом. Бронирование обеспечивает защиту от огня из стрелкового оружия до пуль патрона калибра 7,62 миллиметра. На бронемашину может быть установлено стрелковое вооружение, крепление для которого предусмотрено в поворотном люке на крыше. Это могут быть в зависимости от задачи 7,62- или 12,7-миллиметровые пулеметы советского или западного образцов, а также 30- или 40-миллиметровые автоматические гранатометы. "Казак" способен перевозить до шести человек.

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины