https://ria.ru/20240904/karera-1970542515.html
Мишустин призвал убрать барьеры при поиске работы для людей с ограничениями
Мишустин призвал убрать барьеры при поиске работы для людей с ограничениями - РИА Новости, 04.09.2024
Мишустин призвал убрать барьеры при поиске работы для людей с ограничениями
Важно убрать барьеры, с которыми сталкиваются люди с ограничениями по здоровью при поиске работы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:37
2024-09-04T15:37
2024-09-04T15:37
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Важно убрать барьеры, с которыми сталкиваются люди с ограничениями по здоровью при поиске работы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Важно убрать барьеры, с которыми они (люди с ограничениями – ред.) сталкиваются при поиске работы, тем более, что активное внедрение современных технологий, развитие новых форм занятости, в том числе и удаленной, открывают дополнительные возможности для трудоустройства граждан с инвалидностью и их профессиональной реализацией", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции. Правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости граждан с инвалидностью до 2030 года. По словам Мишустина, одно из направлений концепции сосредоточено на том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пройти обучение и найти дело по душе.
https://ria.ru/20240904/bezrabotnye-1599982658.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал убрать барьеры при поиске работы для людей с ограничениями
Мишустин призвал убрать барьеры при поиске работы для людей с инвалидностью
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Важно убрать барьеры, с которыми сталкиваются люди с ограничениями по здоровью при поиске работы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Важно убрать барьеры, с которыми они (люди с ограничениями – ред.) сталкиваются при поиске работы, тем более, что активное внедрение современных технологий, развитие новых форм занятости, в том числе и удаленной, открывают дополнительные возможности для трудоустройства граждан с инвалидностью и их профессиональной реализацией", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
Правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости граждан с инвалидностью до 2030 года. По словам Мишустина, одно из направлений концепции сосредоточено на том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пройти обучение и найти дело по душе.