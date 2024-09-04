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Канделаки ответила на критику сына Никулина - РИА Новости, 04.09.2024
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15:29 04.09.2024 (обновлено: 15:33 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/kandelaki-1970538277.html
Канделаки ответила на критику сына Никулина
Канделаки ответила на критику сына Никулина - РИА Новости, 04.09.2024
Канделаки ответила на критику сына Никулина
Гендиректор ТНТ Тина Канделаки отреагировала на критику сына Юрия Никулина Максима в адрес новогоднего фильма телеканала ТНТ "Небриллиантовая рука", заявив, что РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:29
2024-09-04T15:33
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тина канделаки (тинатин канделаки)
максим никулин
юрий никулин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Гендиректор ТНТ Тина Канделаки отреагировала на критику сына Юрия Никулина Максима в адрес новогоднего фильма телеканала ТНТ "Небриллиантовая рука", заявив, что он не может провалиться, потому что не выходит в кинотеатральный прокат, а будет показан исключительно в телеэфире, сообщила пресс-служба канала РИА Новости. Ранее гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим Никулин заявил в интервью News.ru, что плохо относится к съемкам новогоднего фильма "Небриллиантовая рука", тем самым он предрек фильму провал. "Искренне поражаюсь! Максим Никулин предрек провал фильму "Небриллиантовая рука". У меня только один вопрос: а Максим Никулин вообще понял, о чем идет речь? Что-то ни "СамоИрония Судьбы!", ни "Иван Васильевич меняет все!" не провалились. И почему они вообще должны провалиться? Почему родственники все время сравнивают эти музыкальные телефильмы с изначальным оригиналом?" – приводит пресс-служба канала слова Канделаки. По ее словам, фильм "Небриллиантовая рука" априори не может провалиться, потому что не выходит в кинотеатральный прокат, а будет показан исключительно в телеэфире, где два его предшественника, "СамоИрония Судьбы!" и "Иван Васильевич меняет все!", показали "впечатляющие цифры" и стали самыми популярными фильмами в Новый год. Как отметила Канделаки, новогодние фильмы телеканала – это не пародия, а "абсолютно новый жанр", придуманный командой ТНТ, в рамках которого она обсуждает популярные события года и показывает хиты. Кроме того, гендиректор ТНТ выразила благодарность дочке Анатолия Папанова, которая пожелала создателям киноленты удачи. Новогодний телефильм "Небриллиантовая рука" выйдет на ТНТ в новогоднюю ночь. Действия картины развернутся в вымышленном советском времени в наши дни.
https://ria.ru/20240116/aktery-1921465800.html
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ссср, тина канделаки (тинатин канделаки), максим никулин, юрий никулин, московский цирк никулина
СССР, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Максим Никулин, Юрий Никулин, Московский цирк Никулина
Канделаки ответила на критику сына Никулина

Канделаки: новогодний фильм "Небриллиантовая рука" не может провалиться

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки
Заместитель генерального директора холдинга Газпром-медиа Тина Канделаки - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Гендиректор ТНТ Тина Канделаки отреагировала на критику сына Юрия Никулина Максима в адрес новогоднего фильма телеканала ТНТ "Небриллиантовая рука", заявив, что он не может провалиться, потому что не выходит в кинотеатральный прокат, а будет показан исключительно в телеэфире, сообщила пресс-служба канала РИА Новости.
Ранее гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим Никулин заявил в интервью News.ru, что плохо относится к съемкам новогоднего фильма "Небриллиантовая рука", тем самым он предрек фильму провал.
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"Искренне поражаюсь! Максим Никулин предрек провал фильму "Небриллиантовая рука". У меня только один вопрос: а Максим Никулин вообще понял, о чем идет речь? Что-то ни "СамоИрония Судьбы!", ни "Иван Васильевич меняет все!" не провалились. И почему они вообще должны провалиться? Почему родственники все время сравнивают эти музыкальные телефильмы с изначальным оригиналом?" – приводит пресс-служба канала слова Канделаки.
По ее словам, фильм "Небриллиантовая рука" априори не может провалиться, потому что не выходит в кинотеатральный прокат, а будет показан исключительно в телеэфире, где два его предшественника, "СамоИрония Судьбы!" и "Иван Васильевич меняет все!", показали "впечатляющие цифры" и стали самыми популярными фильмами в Новый год.
Как отметила Канделаки, новогодние фильмы телеканала – это не пародия, а "абсолютно новый жанр", придуманный командой ТНТ, в рамках которого она обсуждает популярные события года и показывает хиты.
Кроме того, гендиректор ТНТ выразила благодарность дочке Анатолия Папанова, которая пожелала создателям киноленты удачи.
Новогодний телефильм "Небриллиантовая рука" выйдет на ТНТ в новогоднюю ночь. Действия картины развернутся в вымышленном советском времени в наши дни.
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СССРТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Максим НикулинЮрий НикулинМосковский цирк Никулина
 
 
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