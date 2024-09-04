https://ria.ru/20240904/kandelaki-1970538277.html

Канделаки ответила на критику сына Никулина

Канделаки ответила на критику сына Никулина - РИА Новости, 04.09.2024

Канделаки ответила на критику сына Никулина

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки отреагировала на критику сына Юрия Никулина Максима в адрес новогоднего фильма телеканала ТНТ "Небриллиантовая рука", заявив, что РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:29

2024-09-04T15:29

2024-09-04T15:33

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Гендиректор ТНТ Тина Канделаки отреагировала на критику сына Юрия Никулина Максима в адрес новогоднего фильма телеканала ТНТ "Небриллиантовая рука", заявив, что он не может провалиться, потому что не выходит в кинотеатральный прокат, а будет показан исключительно в телеэфире, сообщила пресс-служба канала РИА Новости. Ранее гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим Никулин заявил в интервью News.ru, что плохо относится к съемкам новогоднего фильма "Небриллиантовая рука", тем самым он предрек фильму провал. "Искренне поражаюсь! Максим Никулин предрек провал фильму "Небриллиантовая рука". У меня только один вопрос: а Максим Никулин вообще понял, о чем идет речь? Что-то ни "СамоИрония Судьбы!", ни "Иван Васильевич меняет все!" не провалились. И почему они вообще должны провалиться? Почему родственники все время сравнивают эти музыкальные телефильмы с изначальным оригиналом?" – приводит пресс-служба канала слова Канделаки. По ее словам, фильм "Небриллиантовая рука" априори не может провалиться, потому что не выходит в кинотеатральный прокат, а будет показан исключительно в телеэфире, где два его предшественника, "СамоИрония Судьбы!" и "Иван Васильевич меняет все!", показали "впечатляющие цифры" и стали самыми популярными фильмами в Новый год. Как отметила Канделаки, новогодние фильмы телеканала – это не пародия, а "абсолютно новый жанр", придуманный командой ТНТ, в рамках которого она обсуждает популярные события года и показывает хиты. Кроме того, гендиректор ТНТ выразила благодарность дочке Анатолия Папанова, которая пожелала создателям киноленты удачи. Новогодний телефильм "Небриллиантовая рука" выйдет на ТНТ в новогоднюю ночь. Действия картины развернутся в вымышленном советском времени в наши дни.

https://ria.ru/20240116/aktery-1921465800.html

https://ria.ru/20240415/oreyro-1940089348.html

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