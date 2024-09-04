https://ria.ru/20240904/jandeks-1970393459.html

В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов

В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов - РИА Новости, 04.09.2024

В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов

В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:02

2024-09-04T05:02

2024-09-04T05:02

россия

владивосток

яндекс.такси

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. "Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - рассказали в компании. Тему сокращения числа таксистов в РФ поднял, выступая на сессии ВЭФ, директор по работе с госорганами "Яндекс Такси" Антон Петраков. "К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - прогнозирует Петраков. По его словам, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики. Петраков отметил, что нехватка водителей чревата повышением цен на такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240819/taksi-1967144253.html

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россия, владивосток, яндекс.такси, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)