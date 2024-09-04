https://ria.ru/20240904/jandeks-1970393459.html
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов - РИА Новости, 04.09.2024
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов
В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:02
2024-09-04T05:02
2024-09-04T05:02
россия
владивосток
яндекс.такси
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857820_0:230:3230:2047_1920x0_80_0_0_4dd9ce2f3d03e816a6a7e948b3b82ade.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. "Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - рассказали в компании. Тему сокращения числа таксистов в РФ поднял, выступая на сессии ВЭФ, директор по работе с госорганами "Яндекс Такси" Антон Петраков. "К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - прогнозирует Петраков. По его словам, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики. Петраков отметил, что нехватка водителей чревата повышением цен на такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240819/taksi-1967144253.html
https://ria.ru/20240821/taksi-1967436039.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857820_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_7ae271cf32fcf620b101dabd63cfbeff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, яндекс.такси, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Яндекс.Такси, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов
"Яндекс Такси": в РФ работает около миллиона таксистов, но их число сократится
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024.
"Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - рассказали в компании.
Тему сокращения числа таксистов в РФ поднял, выступая на сессии ВЭФ, директор по работе с госорганами "Яндекс Такси" Антон Петраков.
"К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - прогнозирует Петраков. По его словам, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики.
Петраков отметил, что нехватка водителей чревата повышением цен на такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.