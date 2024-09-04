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В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов - РИА Новости, 04.09.2024
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05:02 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/jandeks-1970393459.html
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов - РИА Новости, 04.09.2024
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов
В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:02
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россия
владивосток
яндекс.такси
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. "Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - рассказали в компании. Тему сокращения числа таксистов в РФ поднял, выступая на сессии ВЭФ, директор по работе с госорганами "Яндекс Такси" Антон Петраков. "К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - прогнозирует Петраков. По его словам, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики. Петраков отметил, что нехватка водителей чревата повышением цен на такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240819/taksi-1967144253.html
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россия, владивосток, яндекс.такси, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Яндекс.Такси, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В "Яндекс Такси" спрогнозировали сокращение числа таксистов

"Яндекс Такси": в РФ работает около миллиона таксистов, но их число сократится

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В России сейчас работает порядка 1 миллиона водителей такси, их количество к концу года сократится на 13%, заявили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024.
"Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - рассказали в компании.
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СМИ: России грозит дефицит таксистов
19 августа, 17:33
Тему сокращения числа таксистов в РФ поднял, выступая на сессии ВЭФ, директор по работе с госорганами "Яндекс Такси" Антон Петраков.
"К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - прогнозирует Петраков. По его словам, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики.
Петраков отметил, что нехватка водителей чревата повышением цен на такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВладивостокЯндекс.ТаксиДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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