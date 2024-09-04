https://ria.ru/20240904/ivanovo--1970620011.html

Иваново поучаствует в конкурсе на статус Молодежной столицы России - 2025

Иваново поучаствует в конкурсе на статус Молодежной столицы России - 2025 - РИА Новости, 04.09.2024

Иваново поучаствует в конкурсе на статус Молодежной столицы России - 2025

Росмолодежь объявила результаты заявочной кампании Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", в числе городов, претендующих на статус... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:07

2024-09-04T19:07

2024-09-04T19:07

ивановская область

иваново

ивановская область

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Росмолодежь объявила результаты заявочной кампании Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", в числе городов, претендующих на статус "Молодежная столица России - 2025", - Иваново, сообщает пресс-служба регионального правительства. За это звание областной центр Ивановского региона поборется с Хабаровском, Новокузнецком, Омском, Санкт-Петербургом, Благовещенском, Мариуполем, Псковом и другими городами. Впереди города-номинанты ждет оценка заявочных книг экспертной комиссией. На территории Ивановской области проживает более 210 тысяч представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. В столице региона – Иванове – расположены девять вузов, куда приезжают учиться ребята из разных уголков России. В области регулярно проходят всероссийские и межрегиональные фестивали, концерты, форумы, выставки, грантовые конкурсы для молодежи, в рамках нацпроекта "Наука и университеты" идет работа по созданию научно-образовательного пространства "Большая Ивановская мануфактура" в самом "сердце" Иванова. В Ивановской области после широких обсуждений, организованных "Движением Первых", разработан проект закона о молодежной политике, где отражены уже имеющиеся меры поддержки для представителей молодого поколения, в том числе региональный студенческий капитал, также упрощены условия получения грантов. В структуре областного правительства создают комитет по молодежной политике, где молодежь сможет решать все вопросы в формате "одного окна". Всероссийская премия молодежных достижений "Время молодых", организатором которой выступает Росмолодежь, вручается с 2021 года. В рамках премии определяют победителя в специальной номинации "Молодежная столица России". Этот статус присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики муниципалитета и субъекта РФ. Первой Молодежной столицей России в 2023 году в ходе экспертной оценки и народного голосования был выбран Нижний Новгород. В 2024 году этот статус разделили сразу два города — Москва и Владивосток.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иваново, ивановская область