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Минобороны проиграло иск к пермскому заводу, фигурирующему в деле Шамарина

Минобороны проиграло иск к пермскому заводу, фигурирующему в деле Шамарина - РИА Новости, 04.09.2024

Минобороны проиграло иск к пермскому заводу, фигурирующему в деле Шамарина

Минобороны РФ проиграло в первой инстанции дело о взыскании 12,7 миллиона рублей с пермского телефонного завода "Телта", руководство которого фигурирует в деле... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:07

2024-09-04T21:07

2024-09-04T21:07

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ПЕРМЬ, 4 сен - РИА Новости. Минобороны РФ проиграло в первой инстанции дело о взыскании 12,7 миллиона рублей с пермского телефонного завода "Телта", руководство которого фигурирует в деле начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, следует из материалов в электронной картотеке арбитража. В июне ведомство обратилось к пермскому предприятию с двумя исковыми заявлениями на общую сумму более 50 миллионов рублей. Суть требований не раскрывалась. Заседание по первому делу Арбитражный суд Москвы назначил на 4 сентября, по второму - на середину сентября. "В иске отказать полностью (сумма исковых требований 12 680 549,52)",- указано в электронной картотеке суда. Минобороны в ноябре и декабре 2023 года обращалось также в Арбитражный суд Москвы с шестью исками о взыскании неустойки с "Телты" по нескольким госконтрактам. Общая сумма требований составляла около 28 миллионов рублей. Четыре из них были удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме, один частично, в одном требовании отказано. Топ-менеджеры пермского завода "Телта" стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Речь идет о бывших акционере Игоре Морозове, заместителе гендиректора по производству и сбыту Алексее Высокове, главном бухгалтере Елене Гришиной. Также по делу проходит ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. По версия следствия, Минобороны заключило контракт с заводом "Телта" на поставку телефонных аппаратов, однако в ведомстве посчитали, что завод не сам изготовил трубки, а закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Следствие считает, что в результате этого фигуранты получили прибыль 33 миллиона рублей. Высокова, Морозова и Гришину задержали в июле 2023 года. Они находятся под стражей, Пальмов отпущен под подписку о невыезде. Уголовное дело в начале сентября решили передать по подсудности из Таганского районного суда в Мещанский районный суд Москвы. Судебный орган посчитал, что вменяемое обвиняемым изъятие средств совершено в этом районе в здании Департамента государственных закупок Минобороны России на ул. Мясницкой. В обвинительном заключении указано, что именно туда направлялись документы с ложными сведениями, на основании которых было принято решение о соответствии заявки "Телты" требованиям ФЗ №44 (о закупке товаров госзаказчиками), после чего с заводом заключили госконтракт и перечислили деньги. Начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина арестовали в мае по делу о взяточничестве. В материалах указывалось, что он оказывал заводу общее покровительство при получении госконтрактов от Минобороны. Пермский телефонный завод "Телта" создан на базе эвакуированного во время ВОВ Ленинградского электромеханического завода. Предприятие производит промышленные, полевые, офисные, бытовые телефонные аппараты и другую подобную технику.

https://ria.ru/20240809/shamarin-1965213661.html

https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html

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