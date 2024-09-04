https://ria.ru/20240904/investitsii-1970612498.html

Инвестиции в капитал Петербурга в 2024 году составят 1,349 триллиона рублей

Инвестиции в капитал Петербурга в 2024 году составят 1,349 триллиона рублей - РИА Новости, 04.09.2024

Инвестиции в капитал Петербурга в 2024 году составят 1,349 триллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Санкт-Петербурга по итогам 2024 года ожидаются в размере 1,349 триллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:38

2024-09-04T18:38

2024-09-04T18:40

экономика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Санкт-Петербурга по итогам 2024 года ожидаются в размере 1,349 триллиона рублей, сообщил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. "Объем инвестиций имеет устойчивую тенденцию к росту. К концу 2024 года ожидаем, что общий объем инвестиций составит более 1,349 триллиона рублей... К 2027 году объем инвестиций вырастет до 1,87 триллиона рублей. Наибольший рост - 10% - в среднесрочной перспективе ожидается в области информатизации и связи, обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, а также в области культуры, спорта, организации досуга и профессиональной, научной деятельности", - сказал он на заседании городского правительства. Глава комитета напомнил, что в 2023 году в экономику Петербурга был вложен рекордный объем инвестиций -1,196 триллиона рублей. "Также мы значительный рост инвестиций наблюдаем и в первом полугодии 2024 года – 26,4%. Больше всего инвесторы вкладывают в промышленность, объекты транспортировки и хранения и операции с недвижимостью… Продолжается активное инвестирование средств и в модернизацию и создание новых производств", - сказал Зырянов. "Инвестиции – это основа экономики города. За последние 5 лет, с учетом принятых губернатором Санкт-Петербурга решений в части поддержки бизнеса, суммарный объем инвестиций в основной капитал составил более 4,652 триллиона рублей. Это третье место по вкладу по объему инвестиций среди несырьевых регионов Российской Федерации", - добавил он.

https://ria.ru/20240903/podmoskovya-1970251701.html

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экономика, санкт-петербург