https://ria.ru/20240904/inflyatsiya-1970621562.html

Минэкономразвития рассказало о замедлении инфляции в России

Минэкономразвития рассказало о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 04.09.2024

Минэкономразвития рассказало о замедлении инфляции в России

Инфляция в России замедлилась до 8,87% в годовом выражении с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:21

2024-09-04T19:21

2024-09-04T20:02

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Инфляция в России замедлилась до 8,87% в годовом выражении с 9,01% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."За период с 27 августа по 2 сентября 2024 года цены снизились (-0,02%)", — говорится в документе.Так, продукты питания подешевели на 0,01%, в секторе непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Быстрее начали дешеветь электро- и бытовые приборы (-0,94%). В то же время темпы роста цен на медицинские товары и строительные материалы составили 0,51% и 0,30% соответственно. Туристические услуги дешевеют на фоне окончания сезона отпусков, в том числе снижаются цены на внутренние перелеты (на 8,85%) и услуги санаториев (на 2,96%).В Росстате отметили, что недельную дефляцию в России фиксируют впервые с конца февраля 2023 года.Как подчеркивал в конце августа зампред Банка России Алексей Заботкин, главным инструментом воздействия на инфляцию остается ключевая ставка, но экономика стала менее чувствительной к ее изменениям. В этой связи в регуляторе не исключили более резкого повышения ставки.Накануне департамент исследований и прогнозирования ЦБ выпустил бюллетень, в котором отмечается, что годовая инфляция, вероятно, достигла своего пика в июле. Аналитики указывают, что возвращение инфляции к целевой отметке в четыре процента в следующем году требует большей жесткости денежно-кредитных условий, чем в первом полугодии 2024-го.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970620251.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)