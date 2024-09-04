https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970439749.html

Попова прокомментировала ситуацию вокруг вспышки инфекции в КБР

Попова прокомментировала ситуацию вокруг вспышки инфекции в КБР - РИА Новости, 04.09.2024

Попова прокомментировала ситуацию вокруг вспышки инфекции в КБР

Вспышка кишечной инфекции в городе Баксан, вероятно, связана с водой, так как все заболевшие проживают в одном микрорайоне города, заявила в среду РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:13

2024-09-04T10:13

2024-09-04T10:13

происшествия

здоровье - общество

баксан

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вспышка кишечной инфекции в кбр

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вспышка кишечной инфекции в городе Баксан, вероятно, связана с водой, так как все заболевшие проживают в одном микрорайоне города, заявила в среду РИА Новости на полях ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что все необходимые меры в связи с этим приняты. Ранее в прокуратуре региона сообщили, что более 200 человек обратились за медицинской помощью из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. "Коллеги работают с самых первых минут, активно выявляют, этим объясняется большое количество заболевших. Сегодняшняя наша позиция, что вспышка водная, потому что заболевшие проживают в одном микрорайоне города Баксан, который имеет отдельную ветку водоснабжения",- сказала Попова. Она отметила, что у заболевших выявлен возбудитель дизентерии и ротовирус, что, как правило, свидетельствует о водной вспышке. Все необходимые меры приняты, на дистанционное обучение переведены школы и детские сады, а других социальных учреждений в этом микрорайоне нет, уточнила Попова. "Введено сразу гиперхлорирование. Коллеги разбираются с ситуацией на системе водоснабжения. Мы усилили работу экспертами из центрального аппарата и из других регионов",- пояснила она. Водоканал долгое время был в частных руках и только весной этого года вернулся в муниципальную собственность, поэтому сейчас там наводится порядок, добавила Попова.

https://ria.ru/20240903/infektsiya-1970331753.html

https://ria.ru/20240903/koronavirus-1970189902.html

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происшествия, здоровье - общество, баксан, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вспышка кишечной инфекции в кбр