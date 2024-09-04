https://ria.ru/20240904/himki-1970505469.html

В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики

В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики - РИА Новости, 04.09.2024

В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики

Поссорившиеся мужчины выстрелили в друг друга из травматического оружия в Химках Московкой области, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:52

2024-09-04T13:52

2024-09-04T13:52

происшествия

россия

раменский район

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Поссорившиеся мужчины выстрелили в друг друга из травматического оружия в Химках Московкой области, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. "По предварительной информации, между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой они произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия друг в друга, после чего один из них скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Оба участника конфликта получили травмы, после оказания медпомощи отпущены домой. Правонарушитель установлен, им оказался житель Раменского района 1985 года рождения. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240901/strelba-1969866396.html

россия

раменский район

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, раменский район, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)