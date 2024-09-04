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В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики - РИА Новости, 04.09.2024
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13:52 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/himki-1970505469.html
В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики
В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики - РИА Новости, 04.09.2024
В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики
Поссорившиеся мужчины выстрелили в друг друга из травматического оружия в Химках Московкой области, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:52
2024-09-04T13:52
происшествия
россия
раменский район
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Поссорившиеся мужчины выстрелили в друг друга из травматического оружия в Химках Московкой области, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. "По предварительной информации, между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой они произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия друг в друга, после чего один из них скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Оба участника конфликта получили травмы, после оказания медпомощи отпущены домой. Правонарушитель установлен, им оказался житель Раменского района 1985 года рождения. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240901/strelba-1969866396.html
россия
раменский район
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, раменский район, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Раменский район, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
В Химках двое мужчин выстрелили друг в друга из травматики

В Химках двое мужчин повздорили и устроили перестрелку из травматического оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Поссорившиеся мужчины выстрелили в друг друга из травматического оружия в Химках Московкой области, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.
"По предварительной информации, между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой они произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия друг в друга, после чего один из них скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
Оба участника конфликта получили травмы, после оказания медпомощи отпущены домой. Правонарушитель установлен, им оказался житель Раменского района 1985 года рождения. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияРаменский районХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
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