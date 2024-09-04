https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников - РИА Новости, 04.09.2024
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников
Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:01
2024-09-04T15:01
2024-09-04T15:03
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
биньямин нетаньяху
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948708579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_babe643b92117375dc4d4f82c6cfa962.jpg
БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет продолжать находиться у власти, с каждым днем число убитых среди пленных может возрасти, сообщается в заявлении, опубликованном на странице ХАМАС в соцсети X. "Если прекратится агрессия, пленные вернутся живыми. Продолжение агрессии оставит их судьбу неопределенной. Каждый день, в котором Нетаньяху будет оставаться у власти, может означать (появление) нового гроба. Решение за вами", - написано в публикации на трех языках (арабский, иврит и английский). Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге анклава обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли.
https://ria.ru/20240904/khamas-1970378434.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948708579_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_148cd34a77101c5e48cdbd3d4790a088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Биньямин Нетаньяху, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников
ХАМАС: судьба пленных останется неопределенной, пока Нетаньяху будет у власти
БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет продолжать находиться у власти, с каждым днем число убитых среди пленных может возрасти, сообщается в заявлении, опубликованном на странице ХАМАС в соцсети X.
"Если прекратится агрессия, пленные вернутся живыми. Продолжение агрессии оставит их судьбу неопределенной. Каждый день, в котором Нетаньяху будет оставаться у власти, может означать (появление) нового гроба. Решение за вами", - написано в публикации на трех языках (арабский, иврит и английский).
Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге анклава обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли.