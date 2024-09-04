https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html

В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников

В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников - РИА Новости, 04.09.2024

В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников

Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:01

2024-09-04T15:01

2024-09-04T15:03

в мире

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рафах (провинция)

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биньямин нетаньяху

александр лобанов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет продолжать находиться у власти, с каждым днем число убитых среди пленных может возрасти, сообщается в заявлении, опубликованном на странице ХАМАС в соцсети X. "Если прекратится агрессия, пленные вернутся живыми. Продолжение агрессии оставит их судьбу неопределенной. Каждый день, в котором Нетаньяху будет оставаться у власти, может означать (появление) нового гроба. Решение за вами", - написано в публикации на трех языках (арабский, иврит и английский). Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге анклава обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли.

https://ria.ru/20240904/khamas-1970378434.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году