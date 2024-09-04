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В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников - РИА Новости, 04.09.2024
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15:01 04.09.2024 (обновлено: 15:03 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников - РИА Новости, 04.09.2024
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников
Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:01
2024-09-04T15:03
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
биньямин нетаньяху
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет продолжать находиться у власти, с каждым днем число убитых среди пленных может возрасти, сообщается в заявлении, опубликованном на странице ХАМАС в соцсети X. "Если прекратится агрессия, пленные вернутся живыми. Продолжение агрессии оставит их судьбу неопределенной. Каждый день, в котором Нетаньяху будет оставаться у власти, может означать (появление) нового гроба. Решение за вами", - написано в публикации на трех языках (арабский, иврит и английский). Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге анклава обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли.
https://ria.ru/20240904/khamas-1970378434.html
израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Биньямин Нетаньяху, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников

ХАМАС: судьба пленных останется неопределенной, пока Нетаньяху будет у власти

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Судьба оставшихся в плену движения ХАМАС израильских заложников будет оставаться неопределенной, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет продолжать находиться у власти, с каждым днем число убитых среди пленных может возрасти, сообщается в заявлении, опубликованном на странице ХАМАС в соцсети X.
"Если прекратится агрессия, пленные вернутся живыми. Продолжение агрессии оставит их судьбу неопределенной. Каждый день, в котором Нетаньяху будет оставаться у власти, может означать (появление) нового гроба. Решение за вами", - написано в публикации на трех языках (арабский, иврит и английский).
Израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге анклава обнаружили тела шестерых пленных, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их нашли.
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияБиньямин НетаньяхуАлександр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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