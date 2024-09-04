https://ria.ru/20240904/hajnan-1970409521.html

Хайнань в 2024 году примет более 200 тысяч туристов из России

Хайнань в 2024 году примет более 200 тысяч туристов из России - РИА Новости, 04.09.2024

Хайнань в 2024 году примет более 200 тысяч туристов из России

Популярный курортный остров Хайнань в Китае по итогам этого года намерен принять свыше 200 тысяч туристов из России после 100 тысяч годом ранее, в планах -... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:47

2024-09-04T07:47

2024-09-04T07:47

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дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Популярный курортный остров Хайнань в Китае по итогам этого года намерен принять свыше 200 тысяч туристов из России после 100 тысяч годом ранее, в планах - более 500 тысяч ежегодно, сказал РИА Новости на полях Восточного экономического форма гендиректор компании Hainan United Airlines Tourism Group Сунь Юн. "В 2023 году остров Хайнань посетило около 100 тысяч российских туристов, а в 2024 году это число превысит 200 тысяч", - сказал он, отметив, что остров планирует принимать "более 500 тысяч туристов из РФ каждый год". "Мы продолжим улучшать отельные услуги, увеличивать количество блюд русской кухни в ресторанах, обучать персонал, чтобы больше сотрудников могли освоить русский язык для повседневного общения", - подчеркнул гендиректор. В 2019 году, по данным Погранслужбы ФСБ, Хайнань посетили с целью туризма 930 тысяч туристов из России. До ковидных ограничении на остров летали чартеры из России. На РФ в то время приходилось около половины зарубежных рейсов. Сейчас турпоток на остров только начинает восстанавливаться. С февраля на Хайнане действует особый режим, который позволяет гражданам 59 стран, включая Россию, въезжать без визы и оставаться на срок до месяца. Помимо этого, в августе было открыто прямое авиасообщение по маршруту Москва - Хайкоу и Москва - Санья. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240810/kitaj-1965354280.html

https://ria.ru/20240606/khaynan-1950888953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

новости - туризм, россия, хайнань, москва, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)