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Парламент Грузии во II чтении поддержал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 04.09.2024
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15:36 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gruziya-1970541942.html
Парламент Грузии во II чтении поддержал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Парламент Грузии во II чтении поддержал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 04.09.2024
Парламент Грузии во II чтении поддержал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законопроект о запрете в стране пропаганды ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:36
2024-09-04T15:36
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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законопроект о запрете в стране пропаганды ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Трансляция пленарного заседания велась в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа республики. В поддержку проголосовали 81 депутатов. Оппозиционные депутаты не присутствовали на заседании, объявив ранее бойкот работе в парламенте. Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений так же подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240825/tsennosti-1968324582.html
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в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
Парламент Грузии во II чтении поддержал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Парламент Грузии во II чтении поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законопроект о запрете в стране пропаганды ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).
Трансляция пленарного заседания велась в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа республики.
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В поддержку проголосовали 81 депутатов. Оппозиционные депутаты не присутствовали на заседании, объявив ранее бойкот работе в парламенте.
Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта".
Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений так же подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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