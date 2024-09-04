https://ria.ru/20240904/gripp-1970429015.html

В России началась кампания по вакцинации от гриппа

В России началась кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 04.09.2024

В России началась кампания по вакцинации от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт кампании по вакцинации от гриппа в России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:26

2024-09-04T09:26

2024-09-04T09:26

общество

здоровье - общество

владивосток

анна попова

михаил мурашко

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт кампании по вакцинации от гриппа в России, передаёт корреспондент РИА Новости. Старт кампании по вакцинации традиционно даётся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, а также лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял РИА Новости, что состав вакцин от гриппа обновлен, все необходимые контракты заключены. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240725/murashko-1961951287.html

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общество, здоровье - общество, владивосток, анна попова, михаил мурашко, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)