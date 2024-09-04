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В Госдуме призвали ввести маркировку для обучающих компьютерных игр - РИА Новости, 04.09.2024
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15:26 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gosduma-1970536836.html
В Госдуме призвали ввести маркировку для обучающих компьютерных игр
В Госдуме призвали ввести маркировку для обучающих компьютерных игр - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме призвали ввести маркировку для обучающих компьютерных игр
Маркировка компьютерных игр с точки зрения их полезности могла бы также стать важным инструментом для родителей и педагогов в выборе развивающего и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:26
2024-09-04T15:26
общество
владивосток
госдума рф
институт развития интернета
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Маркировка компьютерных игр с точки зрения их полезности могла бы также стать важным инструментом для родителей и педагогов в выборе развивающего и образовательного контента для детей, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Маркировка компьютерных игр с точки зрения их полезности могла бы также стать важным инструментом для родителей и педагогов в выборе развивающего и образовательного контента для детей. Игры, направленные на развитие когнитивных навыков, креативности или логического мышления, могли бы получить специальные метки, указывающие на их обучающий потенциал", - сказал он. По его словам, это позволило бы родителям легко находить игры, которые не только развлекают, но и способствуют развитию навыков, необходимых в учебе и повседневной жизни. Кроме того, такая маркировка может помочь взрослым игрокам выбирать игры, соответствующие их интересам и потребностям. "В целом поддержке индустрии видеоигр в нашей стране сегодня уделяется серьезное внимание, это направление поддерживается государством. Например, только за 2022 и 2023 год Институтом развития интернета было одобрено игровых проектов на 2,5 миллиарда рублей. Многие из них уже вышли в этом году", - добавил Немкин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, владивосток, госдума рф, институт развития интернета, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Владивосток, Госдума РФ, Институт развития интернета, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Госдуме призвали ввести маркировку для обучающих компьютерных игр

Депутат Госдумы Немкин призвал ввести маркировку для обучающих компьютерных игр

© iStock.com / izusekНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / izusek
Ноутбук. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Маркировка компьютерных игр с точки зрения их полезности могла бы также стать важным инструментом для родителей и педагогов в выборе развивающего и образовательного контента для детей, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Маркировка компьютерных игр с точки зрения их полезности могла бы также стать важным инструментом для родителей и педагогов в выборе развивающего и образовательного контента для детей. Игры, направленные на развитие когнитивных навыков, креативности или логического мышления, могли бы получить специальные метки, указывающие на их обучающий потенциал", - сказал он.
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По его словам, это позволило бы родителям легко находить игры, которые не только развлекают, но и способствуют развитию навыков, необходимых в учебе и повседневной жизни. Кроме того, такая маркировка может помочь взрослым игрокам выбирать игры, соответствующие их интересам и потребностям.
"В целом поддержке индустрии видеоигр в нашей стране сегодня уделяется серьезное внимание, это направление поддерживается государством. Например, только за 2022 и 2023 год Институтом развития интернета было одобрено игровых проектов на 2,5 миллиарда рублей. Многие из них уже вышли в этом году", - добавил Немкин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ОбществоВладивостокГосдума РФИнститут развития интернетаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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