В Госдуме объявили награду за поимку представителя МИД Украины
Депутат ГД Шеремет объявил награду за поимку представителя МИД Украины
© Фото : соцсети Георгий Тихий
© Фото : соцсети
Георгий Тихий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что объявляет награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, позволившего себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес России и ее международных партнеров, и отметил, что камера уже готова.
Ранее Тихий заявил, что Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.
"Тихий в своих бравадах, оскорблениях и угрозах в адрес России и ее союзников позабыл пословицу: "Не буди лиха, пока оно тихо". Объявляю награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание", — сказал Шеремет.
По его словам, в Крыму уже подготовлены камеры для всех военных преступников, захвативших власть на Украине.
Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. В преддверии визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.