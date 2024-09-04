https://ria.ru/20240904/gosduma-1970399565.html

В Госдуме объявили награду за поимку представителя МИД Украины

В Госдуме объявили награду за поимку представителя МИД Украины - РИА Новости, 04.09.2024

В Госдуме объявили награду за поимку представителя МИД Украины

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что объявляет награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:07

2024-09-04T06:07

2024-09-04T12:10

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дмитрий песков

международный уголовный суд

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что объявляет награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, позволившего себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес России и ее международных партнеров, и отметил, что камера уже готова.Ранее Тихий заявил, что Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда."Тихий в своих бравадах, оскорблениях и угрозах в адрес России и ее союзников позабыл пословицу: "Не буди лиха, пока оно тихо". Объявляю награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание", — сказал Шеремет.По его словам, в Крыму уже подготовлены камеры для всех военных преступников, захвативших власть на Украине.Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. В преддверии визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240903/kuleba-1970371604.html

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россия, украина, монголия, владимир путин, михаил шеремет, дмитрий песков, международный уголовный суд, госдума рф, в мире