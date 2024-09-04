https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970497272.html
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Один мирный житель погиб во вторник в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Горловка Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:25
2024-09-04T13:25
2024-09-04T13:25
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Один мирный житель погиб во вторник в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Горловка Иван Приходько в Telegram-канале. "Вчера при выполнении служебных обязанностей получил ранения несовместимые с жизнью водитель МУП "Донэкотранс", - написал Приходько. Ранее он сообщал, что за минувшие сутки в Горловке от украинских обстрелов пострадали 12 мирных жителей. Сведений о погибших не было. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970480776.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города ВСУ погиб мирный житель