https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970497272.html

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Один мирный житель погиб во вторник в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Горловка Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:25

2024-09-04T13:25

2024-09-04T13:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Один мирный житель погиб во вторник в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Горловка Иван Приходько в Telegram-канале. "Вчера при выполнении служебных обязанностей получил ранения несовместимые с жизнью водитель МУП "Донэкотранс", - написал Приходько. Ранее он сообщал, что за минувшие сутки в Горловке от украинских обстрелов пострадали 12 мирных жителей. Сведений о погибших не было. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970480776.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия