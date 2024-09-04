https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970480776.html
Число раненных при атаках ВСУ на Горловку за сутки увеличилось до 12
Число раненных при атаках ВСУ на Горловку за сутки увеличилось до 12 - РИА Новости, 04.09.2024
Число раненных при атаках ВСУ на Горловку за сутки увеличилось до 12
Число раненных в Горловке ДНР за минувшие сутки из-за атак ВСУ мирных жителей увеличилось до 12 - стало известно о ранении еще одной жительницы города, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:37
2024-09-04T12:37
2024-09-04T12:37
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Число раненных в Горловке ДНР за минувшие сутки из-за атак ВСУ мирных жителей увеличилось до 12 - стало известно о ранении еще одной жительницы города, сообщил в среду мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточнённой информации, вследствие вчерашнего обстрела посёлка Короленко со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка. Таким образом, количество раненых мирных горловчан за прошедшие сутки возросло до 12", - написал Приходько. Ранее утром в среду он сообщал об 11 раненых. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970425640.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число раненных при атаках ВСУ на Горловку за сутки увеличилось до 12
Мэр Приходько: при атаках ВСУ в Горловке за сутки пострадали 12 человек