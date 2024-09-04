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В Горловке при атаке беспилотника поврежден автобус - РИА Новости, 04.09.2024
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09:10 04.09.2024 (обновлено: 09:16 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970425640.html
В Горловке при атаке беспилотника поврежден автобус
В Горловке при атаке беспилотника поврежден автобус - РИА Новости, 04.09.2024
В Горловке при атаке беспилотника поврежден автобус
Пассажирский автобус поврежден утром в Горловке в ДНР в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:10
2024-09-04T09:16
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус поврежден утром в Горловке в ДНР в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. "При осуществлении первого рейса при съезде с проспекта Ленина в поселок Широкая Балка в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины поврежден автобус маршрута №18… движение по данному маршруту временно прекращено", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он отметил, что также ночью на стоянке в результате украинской вооруженной агрессии был поврежден автобус маршрута №2. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при атаке беспилотника поврежден автобус

Мэр Приходько: в Горловке в результате атаки беспилотника поврежден автобус

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Горловке
Последствия атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус поврежден утром в Горловке в ДНР в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
"При осуществлении первого рейса при съезде с проспекта Ленина в поселок Широкая Балка в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины поврежден автобус маршрута №18… движение по данному маршруту временно прекращено", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что также ночью на стоянке в результате украинской вооруженной агрессии был поврежден автобус маршрута №2.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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