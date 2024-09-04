https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970423897.html
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 04.09.2024
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей
Одиннадцать мирный жителей получили ранения за минувшие сутки в Горловке ДНР в результате атак украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:00
2024-09-04T09:00
2024-09-04T09:00
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968737124_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6b74483d2603f32e11329c7c5e9b9e5.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать мирный жителей получили ранения за минувшие сутки в Горловке ДНР в результате атак украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.30 мск центр Горловки атаковал украинский беспилотник, сбросив один боеприпас на Центрально-Городской район города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240904/superbugs-1970316144.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968737124_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9b3c89cfed09367abada59ff2fc7f275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей
Мэр Приходько: 11 мирных жителей получили ранения за сутки в Горловке