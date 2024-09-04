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В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 04.09.2024
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09:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970423897.html
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 04.09.2024
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей
Одиннадцать мирный жителей получили ранения за минувшие сутки в Горловке ДНР в результате атак украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:00
2024-09-04T09:00
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать мирный жителей получили ранения за минувшие сутки в Горловке ДНР в результате атак украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.30 мск центр Горловки атаковал украинский беспилотник, сбросив один боеприпас на Центрально-Городской район города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей

Мэр Приходько: 11 мирных жителей получили ранения за сутки в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать мирный жителей получили ранения за минувшие сутки в Горловке ДНР в результате атак украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.30 мск центр Горловки атаковал украинский беспилотник, сбросив один боеприпас на Центрально-Городской район города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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