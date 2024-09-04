https://ria.ru/20240904/gorlovka-1970423897.html

В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей

В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 04.09.2024

В Горловке за сутки пострадали 11 мирных жителей

Одиннадцать мирный жителей получили ранения за минувшие сутки в Горловке ДНР в результате атак украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:00

2024-09-04T09:00

2024-09-04T09:00

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донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать мирный жителей получили ранения за минувшие сутки в Горловке ДНР в результате атак украинских войск, сообщил мэр этого города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 6.30 мск центр Горловки атаковал украинский беспилотник, сбросив один боеприпас на Центрально-Городской район города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240904/superbugs-1970316144.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол