https://ria.ru/20240904/glava-1970441443.html

Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона

Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсудил с руководством "Газпрома" на Восточном экономическом форуме вопросы газификации населенных пунктов Ленского,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:20

2024-09-04T10:20

2024-09-04T10:20

экономика

жкх

нерюнгринский район

олекминский район

владивосток

айсен николаев

виталий маркелов

газпром

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УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсудил с руководством "Газпрома" на Восточном экономическом форуме вопросы газификации населенных пунктов Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов региона. На полях Восточного экономического форума прошла встреча Николаева с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, на которой обсуждались вопросы реализации программы по социальной газификации. "По данной программе Якутия продолжает занимать лидирующие позиции в стране – на сегодняшний день мы входим в ТОП-10 регионов. Важным вопросом встречи стала газификация населённых пунктов Ленского и Олекминского районов, расположенных рядом с газопроводом "Сила Сибири", а также сел и городов в Алданском, Нерюнгринском, Ленском районах", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408663.html

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олекминский район

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экономика, жкх, нерюнгринский район, олекминский район, владивосток, айсен николаев, виталий маркелов, газпром, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2, вэф — 2024 (восточный экономический форум)