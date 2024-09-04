https://ria.ru/20240904/glava-1970441443.html
Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона
Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсудил с руководством "Газпрома" на Восточном экономическом форуме вопросы газификации населенных пунктов Ленского,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:20
2024-09-04T10:20
2024-09-04T10:20
экономика
жкх
нерюнгринский район
олекминский район
владивосток
айсен николаев
виталий маркелов
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970413974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71eca4736d23922fad808f60b3462c06.jpg
УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсудил с руководством "Газпрома" на Восточном экономическом форуме вопросы газификации населенных пунктов Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов региона. На полях Восточного экономического форума прошла встреча Николаева с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, на которой обсуждались вопросы реализации программы по социальной газификации. "По данной программе Якутия продолжает занимать лидирующие позиции в стране – на сегодняшний день мы входим в ТОП-10 регионов. Важным вопросом встречи стала газификация населённых пунктов Ленского и Олекминского районов, расположенных рядом с газопроводом "Сила Сибири", а также сел и городов в Алданском, Нерюнгринском, Ленском районах", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408663.html
нерюнгринский район
олекминский район
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970413974_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_6071114d9950ddab2f0a9a7e6fbcfb03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, нерюнгринский район, олекминский район, владивосток, айсен николаев, виталий маркелов, газпром, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, ЖКХ, Нерюнгринский район, Олекминский район, Владивосток, Айсен Николаев, Виталий Маркелов, Газпром, Дальневосточный федеральный университет, Сила Сибири — 2, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Якутии на ВЭФ обсудил с "Газпромом" вопросы газификации региона
Глава Якутии Николаев обсудил с "Газпромом" вопросы газификации районов региона
УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсудил с руководством "Газпрома" на Восточном экономическом форуме вопросы газификации населенных пунктов Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов региона.
На полях Восточного экономического форума прошла встреча Николаева с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, на которой обсуждались вопросы реализации программы по социальной газификации.
"По данной программе Якутия продолжает занимать лидирующие позиции в стране – на сегодняшний день мы входим в ТОП-10 регионов. Важным вопросом встречи стала газификация населённых пунктов Ленского и Олекминского районов, расположенных рядом с газопроводом "Сила Сибири", а также сел и городов в Алданском, Нерюнгринском, Ленском районах", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.