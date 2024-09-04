Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 04.09.2024 (обновлено: 18:54 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/gladkov-1970605315.html
При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека
При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2024
При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека
Три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:11
2024-09-04T18:54
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой", — написал он.Кроме того, один мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, а женщина — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Их везут в белгородскую городскую больницу № 2, указал чиновник.По его словам, в трех многоквартирных домах выбило окна, повредило фасады и газовую трубу, четыре легковых автомобиля посекло осколками.В среду днем Гладков также сообщал об атаке противника на Новую Таволжанку. Тогда один мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица, еще одну женщину госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240903/pvo-1970171551.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_69a3c2e7343610998ea08752c86e8d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, курская область, брянская область, валерий герасимов
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов
При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека

Гладков: 3 человека погибли, 2 пострадали после атаки ВСУ на Новую Таволжанку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой", — написал он.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО
3 сентября, 10:24
Кроме того, один мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, а женщина — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Их везут в белгородскую городскую больницу № 2, указал чиновник.
По его словам, в трех многоквартирных домах выбило окна, повредило фасады и газовую трубу, четыре легковых автомобиля посекло осколками.
В среду днем Гладков также сообщал об атаке противника на Новую Таволжанку. Тогда один мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица, еще одну женщину госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковКурская областьБрянская областьВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала