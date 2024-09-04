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При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека
При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека - РИА Новости, 04.09.2024
При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека
Три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:11
2024-09-04T18:11
2024-09-04T18:54
вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
курская область
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой", — написал он.Кроме того, один мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, а женщина — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Их везут в белгородскую городскую больницу № 2, указал чиновник.По его словам, в трех многоквартирных домах выбило окна, повредило фасады и газовую трубу, четыре легковых автомобиля посекло осколками.В среду днем Гладков также сообщал об атаке противника на Новую Таволжанку. Тогда один мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица, еще одну женщину госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240903/pvo-1970171551.html
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При украинском обстреле Новой Таволжанки погибли три человека
Гладков: 3 человека погибли, 2 пострадали после атаки ВСУ на Новую Таволжанку