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Лидер израильской оппозиции призвал к прекращению войны в Газе - РИА Новости, 04.09.2024
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15:29 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gaza-1970537948.html
Лидер израильской оппозиции призвал к прекращению войны в Газе
Лидер израильской оппозиции призвал к прекращению войны в Газе - РИА Новости, 04.09.2024
Лидер израильской оппозиции призвал к прекращению войны в Газе
Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид призвал к сделке с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению войны в секторе Газа, РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:29
2024-09-04T15:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
сша
саудовская аравия
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид призвал к сделке с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению войны в секторе Газа, что, по его мнению, отвечает государственным интересам в сфере безопасности и экономики. "(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху предлагает нам годы войны, экономического кризиса, разрушений и насилия - войны, у которой нет даты окончания. Это нельзя принять. Государству Израиль необходимо положить конец этой войне на своих собственных условиях, заключить сделку по заложникам и закрыть вопрос. Прекращение войны отвечает интересам Израиля в сфере безопасности, экономики и политики", - написал Лапид в социальной сети X (бывшая Twitter). Оппозиционный лидер выразил уверенность, что война будет продолжаться, пока нынешнее правительство находится у власти, так как оно, по его словам, "не желает и не знает, как добиться спокойствия". Лапид также обозначил несколько глобальных стратегических задач, которые стоят перед Государством Израиль - создание региональной коалиции с участием США и Саудовской Аравии против иранской угрозы, восстановление экономики, дальнейшее развитие вооруженных сил для противодействия существующим угрозам. Правительство Израиля неоднократно заявляло, что война будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее ключевые цели - освобождение всех заложников, ликвидация военного и политического потенциала ХАМАС, обеспечение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля. Лапид в своих выступлениях неоднократно высказывал тезис о том, что лишь освобождение заложников будет считаться победой Израиля в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html
https://ria.ru/20240903/khamas-1970128034.html
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, сша, саудовская аравия, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Израиль, США, Саудовская Аравия, В мире
Лидер израильской оппозиции призвал к прекращению войны в Газе

Лидер парламентской оппозиции в Израиле Лапид призвал к прекращению войны в Газе

© AP Photo / Sebastian Scheiner Яир Лапид
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Яир Лапид. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид призвал к сделке с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению войны в секторе Газа, что, по его мнению, отвечает государственным интересам в сфере безопасности и экономики.
"(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху предлагает нам годы войны, экономического кризиса, разрушений и насилия - войны, у которой нет даты окончания. Это нельзя принять. Государству Израиль необходимо положить конец этой войне на своих собственных условиях, заключить сделку по заложникам и закрыть вопрос. Прекращение войны отвечает интересам Израиля в сфере безопасности, экономики и политики", - написал Лапид в социальной сети X (бывшая Twitter).
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Оппозиционный лидер выразил уверенность, что война будет продолжаться, пока нынешнее правительство находится у власти, так как оно, по его словам, "не желает и не знает, как добиться спокойствия".
Лапид также обозначил несколько глобальных стратегических задач, которые стоят перед Государством Израиль - создание региональной коалиции с участием США и Саудовской Аравии против иранской угрозы, восстановление экономики, дальнейшее развитие вооруженных сил для противодействия существующим угрозам.
Правительство Израиля неоднократно заявляло, что война будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее ключевые цели - освобождение всех заложников, ликвидация военного и политического потенциала ХАМАС, обеспечение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля. Лапид в своих выступлениях неоднократно высказывал тезис о том, что лишь освобождение заложников будет считаться победой Израиля в секторе Газа.
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников
Вчера, 15:01
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином
3 сентября, 06:00
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ИзраильСШАСаудовская АравияВ мире
 
 
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