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Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом - РИА Новости, 04.09.2024
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Волгоградская область
 
12:15 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gaz-1970473570.html
Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом
Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом - РИА Новости, 04.09.2024
Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом
Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:15
2024-09-04T12:15
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
жкх
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ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду проверил ход реализации программы газификации населённых пунктов. "Более 200 жителей поселка Стандартный теперь получили возможность газифицировать свои дома — сегодня здесь состоялся торжественный пуск голубого топлива", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что жители поселка поблагодарили главу региона за обеспечение газом, которого здесь ждали много лет. "Впереди еще большая работа. Помимо вашего поселка, в этом году мы должны подвести газ еще к пяти населенным пунктам... До конца 2027 года мы газифицируем практически всю область — это серьезная задача", - приводит администрация слова Бочарова. Как уточняет пресс-служба, уровень газификации Волгоградской области за последние десять лет вырос с 80% до 92%, к 2027 году будет построено ещё 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов, газом будет обеспечено ещё 40 тысяч жителей более 160 населённых пунктов.
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волгоград, андрей бочаров, жкх
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, ЖКХ

Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Конфорка газовой плиты
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ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду проверил ход реализации программы газификации населённых пунктов.
"Более 200 жителей поселка Стандартный теперь получили возможность газифицировать свои дома — сегодня здесь состоялся торжественный пуск голубого топлива", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что жители поселка поблагодарили главу региона за обеспечение газом, которого здесь ждали много лет.
"Впереди еще большая работа. Помимо вашего поселка, в этом году мы должны подвести газ еще к пяти населенным пунктам... До конца 2027 года мы газифицируем практически всю область — это серьезная задача", - приводит администрация слова Бочарова.
Как уточняет пресс-служба, уровень газификации Волгоградской области за последние десять лет вырос с 80% до 92%, к 2027 году будет построено ещё 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов, газом будет обеспечено ещё 40 тысяч жителей более 160 населённых пунктов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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