https://ria.ru/20240904/gaz-1970473570.html

Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом

Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом - РИА Новости, 04.09.2024

Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом

Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:15

2024-09-04T12:15

2024-09-04T12:15

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

жкх

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ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду проверил ход реализации программы газификации населённых пунктов. "Более 200 жителей поселка Стандартный теперь получили возможность газифицировать свои дома — сегодня здесь состоялся торжественный пуск голубого топлива", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что жители поселка поблагодарили главу региона за обеспечение газом, которого здесь ждали много лет. "Впереди еще большая работа. Помимо вашего поселка, в этом году мы должны подвести газ еще к пяти населенным пунктам... До конца 2027 года мы газифицируем практически всю область — это серьезная задача", - приводит администрация слова Бочарова. Как уточняет пресс-служба, уровень газификации Волгоградской области за последние десять лет вырос с 80% до 92%, к 2027 году будет построено ещё 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов, газом будет обеспечено ещё 40 тысяч жителей более 160 населённых пунктов.

https://ria.ru/20240704/modernizatsiya-1957290982.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волгоград, андрей бочаров, жкх