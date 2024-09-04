https://ria.ru/20240904/gaz-1970473570.html
Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом
Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом - РИА Новости, 04.09.2024
Газ провели в небольшой поселок под Волгоградом
Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:15
2024-09-04T12:15
2024-09-04T12:15
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057688_0:176:2977:1851_1920x0_80_0_0_f0cdd76b99c30c14e8b39b001236e018.jpg
ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду проверил ход реализации программы газификации населённых пунктов. "Более 200 жителей поселка Стандартный теперь получили возможность газифицировать свои дома — сегодня здесь состоялся торжественный пуск голубого топлива", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что жители поселка поблагодарили главу региона за обеспечение газом, которого здесь ждали много лет. "Впереди еще большая работа. Помимо вашего поселка, в этом году мы должны подвести газ еще к пяти населенным пунктам... До конца 2027 года мы газифицируем практически всю область — это серьезная задача", - приводит администрация слова Бочарова. Как уточняет пресс-служба, уровень газификации Волгоградской области за последние десять лет вырос с 80% до 92%, к 2027 году будет построено ещё 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов, газом будет обеспечено ещё 40 тысяч жителей более 160 населённых пунктов.
https://ria.ru/20240704/modernizatsiya-1957290982.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057688_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_df40c2780e8f3590e377a93c69f27af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, андрей бочаров, жкх
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, ЖКХ
ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Более 200 жителей небольшого поселка Стандартный Волгоградской области, где запустили газоснабжение, получили возможность подключить к газу свои дома, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
в среду проверил ход реализации программы газификации населённых пунктов.
"Более 200 жителей поселка Стандартный теперь получили возможность газифицировать свои дома — сегодня здесь состоялся торжественный пуск голубого топлива", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что жители поселка поблагодарили главу региона за обеспечение газом, которого здесь ждали много лет.
"Впереди еще большая работа. Помимо вашего поселка, в этом году мы должны подвести газ еще к пяти населенным пунктам... До конца 2027 года мы газифицируем практически всю область — это серьезная задача", - приводит администрация слова Бочарова.
Как уточняет пресс-служба, уровень газификации Волгоградской области за последние десять лет вырос с 80% до 92%, к 2027 году будет построено ещё 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов, газом будет обеспечено ещё 40 тысяч жителей более 160 населённых пунктов.