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ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей - РИА Новости, 04.09.2024
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04:55 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/fts-1970392832.html
ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей
ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей - РИА Новости, 04.09.2024
ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:55
2024-09-04T04:55
экономика
россия
владимир ивин
антон силуанов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Больше 4,4. На 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - ответил Ивин на соответствующий вопрос. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо.
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экономика, россия, владимир ивин, антон силуанов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Владимир Ивин, Антон Силуанов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей

ФТС за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТабличка бюро пропусков на проходной Федеральной таможенной службы России
Табличка бюро пропусков на проходной Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка бюро пропусков на проходной Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Больше 4,4. На 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - ответил Ивин на соответствующий вопрос.
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14 мая, 23:33
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ИвинАнтон СилуановФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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