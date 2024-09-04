https://ria.ru/20240904/fts-1970392832.html

ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей

ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей - РИА Новости, 04.09.2024

ФТС за восемь месяцев перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:55

2024-09-04T04:55

2024-09-04T04:55

экономика

россия

владимир ивин

антон силуанов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-август 2024 года перечислила в бюджет более 4,4 триллиона рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Больше 4,4. На 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - ответил Ивин на соответствующий вопрос. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо.

https://ria.ru/20240514/pikalev-1946020075.html

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экономика, россия, владимир ивин, антон силуанов, федеральная таможенная служба (фтс россии)