https://ria.ru/20240904/fts-1970391342.html

Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию

Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию - РИА Новости, 04.09.2024

Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию

Товарооборот России со странами Азии с 2014 по 2024 год вырос с 29% до 66%, а с европейскими странами упал с 47% до 11%, сообщил замруководителя Федеральной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:39

2024-09-04T04:39

2024-09-04T04:53

владимир ивин

азия

россия

китай

антон силуанов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальневосточный федеральный университет

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азии с 2014 по 2024 год вырос с 29% до 66%, а с европейскими странами упал с 47% до 11%, сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Если 10 лет назад Евросоюз, то есть западное направление, составляло у нас 47% торговли, соответственно, Азия — только 29%, то в настоящее время на Азию приходится 66%, на Евросоюз всего 11%", — сказал он. На страны Азии, не включая Китай, в 2014 году приходилось 18%, а отдельно на КНР — 11%. Сегодня это распределение выглядит иначе: 34% — на Китай и 32% — на страны Азии, следует из презентации, продемонстрированной в ходе сессии. При этом министр финансов России Антон Силуанов ранее на Десятом Российско-Китайском финансовом диалоге отмечал, что Москва и Пекин в 2024 году смогут обновить рекорд товарооборота, по итогам семи месяцев есть все предпосылки для этого.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/putin-1970214047.html

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азия

россия

китай

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владимир ивин, азия, россия, китай, антон силуанов, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)