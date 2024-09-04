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Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию - РИА Новости, 04.09.2024
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04:39 04.09.2024 (обновлено: 04:53 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/fts-1970391342.html
Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию
Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию - РИА Новости, 04.09.2024
Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию
Товарооборот России со странами Азии с 2014 по 2024 год вырос с 29% до 66%, а с европейскими странами упал с 47% до 11%, сообщил замруководителя Федеральной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:39
2024-09-04T04:53
владимир ивин
азия
россия
китай
антон силуанов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальневосточный федеральный университет
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азии с 2014 по 2024 год вырос с 29% до 66%, а с европейскими странами упал с 47% до 11%, сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Если 10 лет назад Евросоюз, то есть западное направление, составляло у нас 47% торговли, соответственно, Азия — только 29%, то в настоящее время на Азию приходится 66%, на Евросоюз всего 11%", — сказал он. На страны Азии, не включая Китай, в 2014 году приходилось 18%, а отдельно на КНР — 11%. Сегодня это распределение выглядит иначе: 34% — на Китай и 32% — на страны Азии, следует из презентации, продемонстрированной в ходе сессии. При этом министр финансов России Антон Силуанов ранее на Десятом Российско-Китайском финансовом диалоге отмечал, что Москва и Пекин в 2024 году смогут обновить рекорд товарооборота, по итогам семи месяцев есть все предпосылки для этого.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/putin-1970214047.html
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владимир ивин, азия, россия, китай, антон силуанов, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Ивин, Азия, Россия, Китай, Антон Силуанов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия кардинально переориентировала товарооборот с Европы на Азию

ФТС: торговля России с Азией с 2014 по 2024 год достигла 66%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азии с 2014 по 2024 год вырос с 29% до 66%, а с европейскими странами упал с 47% до 11%, сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«
"Если 10 лет назад Евросоюз, то есть западное направление, составляло у нас 47% торговли, соответственно, Азия — только 29%, то в настоящее время на Азию приходится 66%, на Евросоюз всего 11%", — сказал он.
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На страны Азии, не включая Китай, в 2014 году приходилось 18%, а отдельно на КНР — 11%. Сегодня это распределение выглядит иначе: 34% — на Китай и 32% — на страны Азии, следует из презентации, продемонстрированной в ходе сессии.
При этом министр финансов России Антон Силуанов ранее на Десятом Российско-Китайском финансовом диалоге отмечал, что Москва и Пекин в 2024 году смогут обновить рекорд товарооборота, по итогам семи месяцев есть все предпосылки для этого.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Владимир ИвинАзияРоссияКитайАнтон СилуановФедеральная таможенная служба (ФТС России)Дальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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