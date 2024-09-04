https://ria.ru/20240904/finansirovanie-1970506882.html
МСБ в ДФО за первое полугодие привлек благодаря НГС более 29 млрд рублей
МСБ в ДФО за первое полугодие привлек благодаря НГС более 29 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2024
МСБ в ДФО за первое полугодие привлек благодаря НГС более 29 млрд рублей
Малый и средний бизнес (МСБ) Дальнего Востока за первое полугодие 2024 года при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) привлек... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:57
2024-09-04T13:57
2024-09-04T13:57
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бизнес
поддержка бизнеса
александр исаевич
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приморский край
хабаровский край
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) Дальнего Востока за первое полугодие 2024 года при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) привлек финансирование на общую сумму более 29 миллиардов рублей, сообщил на Восточном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич. По его словам, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3%. "Более 8,8 миллиарда рублей из этой суммы предприниматели привлекли на реализацию инвестиционных проектов. Дополнительное финансирование помогает создавать новые логистические центры, обрабатывающие производства, а также развивать туристический бизнес регионов ДФО", – отметил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Лидерами по привлечению финансовой поддержки от участников НГС в первом полугодии стали предприниматели Приморского края (8,5 миллиарда рублей), Хабаровского края (4,9 миллиарда рублей), Республики Саха (Якутия) (4 миллиарда рублей), Забайкальского края (3 миллиарда рублей), Камчатского края (2,7 миллиарда рублей), пояснили в КМСП. Гарантийную поддержку получали чаще всего в ДФО малые и средние предприятия оптовой и розничной торговли (27,9%), строительной отрасли (24,3%), транспортировки и хранения (11,8%), обрабатывающих производств (8,9%), сельского хозяйства (8,3%), гостиничного бизнеса (5,1%). Исаевич также добавил, что финансовая поддержка участниками НГС малого и среднего бизнеса из сельскохозяйственной отрасли в первом полугодии выросла более чем в два раза. Объем кредитования превысил 2,4 миллиарда рублей. Ключевой запрос отрасли – сезонное оборотное кредитование. В частности, на посевную деятельность, закупку комбикорма, агрохимии и удобрений. Также более одного миллиарда рублей из этой суммы привлечены на инвестиционные цели, такие как приобретение с/х техники. Поддержка при помощи поручительств участников НГС оказывается благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20240904/msb-1970454372.html
https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, поддержка бизнеса , александр исаевич, дальний восток, приморский край, хабаровский край, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Бизнес, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Дальний Восток, Приморский край, Хабаровский край, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) Дальнего Востока за первое полугодие 2024 года при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) привлек финансирование на общую сумму более 29 миллиардов рублей, сообщил на Восточном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.
По его словам, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3%.
"Более 8,8 миллиарда рублей из этой суммы предприниматели привлекли на реализацию инвестиционных проектов. Дополнительное финансирование помогает создавать новые логистические центры, обрабатывающие производства, а также развивать туристический бизнес регионов ДФО", – отметил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Лидерами по привлечению финансовой поддержки от участников НГС в первом полугодии стали предприниматели Приморского края
(8,5 миллиарда рублей), Хабаровского края
(4,9 миллиарда рублей), Республики Саха (Якутия) (4 миллиарда рублей), Забайкальского края
(3 миллиарда рублей), Камчатского края
(2,7 миллиарда рублей), пояснили в КМСП.
Гарантийную поддержку получали чаще всего в ДФО малые и средние предприятия оптовой и розничной торговли (27,9%), строительной отрасли (24,3%), транспортировки и хранения (11,8%), обрабатывающих производств (8,9%), сельского хозяйства (8,3%), гостиничного бизнеса (5,1%).
Исаевич также добавил, что финансовая поддержка участниками НГС малого и среднего бизнеса из сельскохозяйственной отрасли в первом полугодии выросла более чем в два раза. Объем кредитования превысил 2,4 миллиарда рублей. Ключевой запрос отрасли – сезонное оборотное кредитование. В частности, на посевную деятельность, закупку комбикорма, агрохимии и удобрений. Также более одного миллиарда рублей из этой суммы привлечены на инвестиционные цели, такие как приобретение с/х техники.
Поддержка при помощи поручительств участников НГС оказывается благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент России Владимир Путин.