https://ria.ru/20240904/finansirovanie-1970506882.html

МСБ в ДФО за первое полугодие привлек благодаря НГС более 29 млрд рублей

МСБ в ДФО за первое полугодие привлек благодаря НГС более 29 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2024

МСБ в ДФО за первое полугодие привлек благодаря НГС более 29 млрд рублей

Малый и средний бизнес (МСБ) Дальнего Востока за первое полугодие 2024 года при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) привлек... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:57

2024-09-04T13:57

2024-09-04T13:57

твой бизнес

бизнес

поддержка бизнеса

александр исаевич

дальний восток

приморский край

хабаровский край

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_1:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b186aa97d0fe813485c77783d5720918.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) Дальнего Востока за первое полугодие 2024 года при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) привлек финансирование на общую сумму более 29 миллиардов рублей, сообщил на Восточном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич. По его словам, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3%. "Более 8,8 миллиарда рублей из этой суммы предприниматели привлекли на реализацию инвестиционных проектов. Дополнительное финансирование помогает создавать новые логистические центры, обрабатывающие производства, а также развивать туристический бизнес регионов ДФО", – отметил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Лидерами по привлечению финансовой поддержки от участников НГС в первом полугодии стали предприниматели Приморского края (8,5 миллиарда рублей), Хабаровского края (4,9 миллиарда рублей), Республики Саха (Якутия) (4 миллиарда рублей), Забайкальского края (3 миллиарда рублей), Камчатского края (2,7 миллиарда рублей), пояснили в КМСП. Гарантийную поддержку получали чаще всего в ДФО малые и средние предприятия оптовой и розничной торговли (27,9%), строительной отрасли (24,3%), транспортировки и хранения (11,8%), обрабатывающих производств (8,9%), сельского хозяйства (8,3%), гостиничного бизнеса (5,1%). Исаевич также добавил, что финансовая поддержка участниками НГС малого и среднего бизнеса из сельскохозяйственной отрасли в первом полугодии выросла более чем в два раза. Объем кредитования превысил 2,4 миллиарда рублей. Ключевой запрос отрасли – сезонное оборотное кредитование. В частности, на посевную деятельность, закупку комбикорма, агрохимии и удобрений. Также более одного миллиарда рублей из этой суммы привлечены на инвестиционные цели, такие как приобретение с/х техники. Поддержка при помощи поручительств участников НГС оказывается благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20240904/msb-1970454372.html

https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html

дальний восток

приморский край

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бизнес, поддержка бизнеса , александр исаевич, дальний восток, приморский край, хабаровский край, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)