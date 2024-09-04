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Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске - РИА Новости, 04.09.2024
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22:50 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске - РИА Новости, 04.09.2024
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске
Владимир Шестопалов, арестованный в среду столичным судом по делу о похищении певца Авраама Руссо, почти шесть лет находился в федеральном розыске, указано в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:50
2024-09-04T22:50
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происшествия
москва
авраам руссо (ипджиян)
тельман исмаилов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Владимир Шестопалов, арестованный в среду столичным судом по делу о похищении певца Авраама Руссо, почти шесть лет находился в федеральном розыске, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Шестопалов более пяти лет находился в федеральном розыске за пределами Российской Федерации", - сказано в документах. Из них следует, что 11 декабря 2018 года в отношении Шестопалова было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). Тогда же его объявили в розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий во вторник было установлено местонахождение обвиняемого, в тот же день он был задержан, следует из документов. В ходатайстве об избрании меры пресечения следствие настаивало на аресте, так как обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и продолжит заниматься преступной деятельностью, а также может угрожать потерпевшему и свидетелям, либо иным образом воздействовать на них с целью изменения ими показаний. Шестопалов и его адвокат просили суд о домашнем аресте. Защитник пояснил, что тот добровольно вернулся на адрес. Также адвокат уточнил, что с учетом истечения срока давности менее чем через два месяца по вменяемой статье, он считает содержание под стражей его подзащитного нецелесообразным. Суд согласился с доводами следствия, учел, что фигурант скрывался за пределами РФ и отправил его в СИЗО до 23 октября. Адвокат Руссо ранее рассказал РИА Новости, что у певца и Шестопалова запланировано проведение очной ставки в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, срок предварительного следствия по делу продлен до ноября. По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
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происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Шоубиз, Происшествия, Москва, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске

Арестованный фигурант дела о похищении певца Руссо почти шесть лет был в розыске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Владимир Шестопалов, арестованный в среду столичным судом по делу о похищении певца Авраама Руссо, почти шесть лет находился в федеральном розыске, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Шестопалов более пяти лет находился в федеральном розыске за пределами Российской Федерации", - сказано в документах.
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Из них следует, что 11 декабря 2018 года в отношении Шестопалова было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). Тогда же его объявили в розыск.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий во вторник было установлено местонахождение обвиняемого, в тот же день он был задержан, следует из документов.
В ходатайстве об избрании меры пресечения следствие настаивало на аресте, так как обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и продолжит заниматься преступной деятельностью, а также может угрожать потерпевшему и свидетелям, либо иным образом воздействовать на них с целью изменения ими показаний.
Шестопалов и его адвокат просили суд о домашнем аресте. Защитник пояснил, что тот добровольно вернулся на адрес. Также адвокат уточнил, что с учетом истечения срока давности менее чем через два месяца по вменяемой статье, он считает содержание под стражей его подзащитного нецелесообразным.
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Суд согласился с доводами следствия, учел, что фигурант скрывался за пределами РФ и отправил его в СИЗО до 23 октября.
Адвокат Руссо ранее рассказал РИА Новости, что у певца и Шестопалова запланировано проведение очной ставки в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, срок предварительного следствия по делу продлен до ноября.
По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
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