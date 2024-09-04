https://ria.ru/20240904/evakuatsija-1970608281.html

Киев расширил зону принудительной эвакуации на контролируемой части ДНР

Киев расширил зону принудительной эвакуации на контролируемой части ДНР - РИА Новости, 04.09.2024

Киев расширил зону принудительной эвакуации на контролируемой части ДНР

Принудительная эвакуация объявлена еще в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:22

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Принудительная эвакуация объявлена еще в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщили в среду в министерстве по вопросам реинтеграции Украины. "Из-за ситуации безопасности принято решение о принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.)… Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского (Красноармейского – ред.) и Краматорского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минреинтеграции. В ведомстве уточнили, что речь идет о более чем 30 селах и поселках этих районов. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html

донецкая народная республика

киев

украина

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в мире, донецкая народная республика, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины