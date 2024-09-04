https://ria.ru/20240904/evakuatsija-1970608281.html
Киев расширил зону принудительной эвакуации на контролируемой части ДНР
Киев расширил зону принудительной эвакуации на контролируемой части ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
Киев расширил зону принудительной эвакуации на контролируемой части ДНР
Принудительная эвакуация объявлена еще в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849881597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_756ddce6a15d95b8a486d4de426f5697.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Принудительная эвакуация объявлена еще в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (украинское название Покровского) районов на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщили в среду в министерстве по вопросам реинтеграции Украины. "Из-за ситуации безопасности принято решение о принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.)… Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского (Красноармейского – ред.) и Краматорского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минреинтеграции. В ведомстве уточнили, что речь идет о более чем 30 селах и поселках этих районов. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html
https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849881597_1005:498:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1e1a4cff7c4bd5d26776b12decf1b0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Киев расширил зону принудительной эвакуации на контролируемой части ДНР
В Краматорском и Красноармейском районах ДНР объявили принудительную эвакуацию