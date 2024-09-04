https://ria.ru/20240904/elektromobil-1970442101.html

"Русгидро" и "Роснефть" установят 20 зарядных станций для электромобилей

"Русгидро" и "Роснефть" установят 20 зарядных станций для электромобилей - РИА Новости, 04.09.2024

"Русгидро" и "Роснефть" установят 20 зарядных станций для электромобилей

"Русгидро" и "Роснефть" продлевают сотрудничество по установкам зарядных станций на автозаправочных комплексах, договорившись устанавливать на АЗС нефтяной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:23

2024-09-04T10:23

2024-09-04T10:23

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" и "Роснефть" продлевают сотрудничество по установкам зарядных станций на автозаправочных комплексах, договорившись устанавливать на АЗС нефтяной компании порядка 20 быстрых зарядных станций "Русгидро" ежегодно, сообщила "Русгидро" по итогам заключенного на ВЭФ соглашения о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. "Компании договорились о продлении сотрудничества в части установки зарядных станций "Русгидро" на автозаправочных комплексах "Роснефти", - говорится в сообщении. Сегодня на АЗК "Роснефти" уже установлены 12 быстрых зарядных станций "Русгидро". "В продолжение этой работы на автозаправочных комплексах "Роснефть" планируется устанавливать порядка 20 быстрых зарядных станций "Русгидро" ежегодно", - отмечается в сообщении. Помимо этого, компании договорились о совместном развитии многофункциональных зарядных комплексов на скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом М-11 "Нева". В целом на текущий момент сеть быстрых зарядных станций "Русгидро" для электромобилей начитывает уже 319 ЭЗС на территории 44 регионов России. Большинство станций работают в Приморском крае – 75 штук. На втором месте Амурская область – 19 ЭЗС, далее Омская область – здесь их 17. На электроэнергии, отпущенной с ЭЗС "Русгидро", электромобили проехали 20 миллионов километров, что позволило сэкономить свыше 1,5 миллиона литров бензина. При этом компания реализовала масштабный проект "Новый Шелковый путь", установив ЭЗС на всей протяженности трассы "Владивосток-Москва". Это дало автолюбителям возможность передвигаться на электромобиле между городами России. Также в целях развития электротранспорта во Владивостоке и Южно-Сахалинске работает электрокаршеринг "Русгидро" Green Crab. Автолюбителям доступна поминутная, 12-часовая или посуточная аренда электромобилей, управление которой осуществляется через мобильное приложение. Зарядить машину можно бесплатно на ЭЗС "Русгидро". "Русгидро" объединяет более 600 объектов генерации. Установленная электрическая мощность электростанций, принадлежащих группе "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970410427.html

https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, русгидро, роснефть, вэф — 2024 (восточный экономический форум)