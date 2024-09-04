https://ria.ru/20240904/ekspert-1970609971.html

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Вулина

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Вулина - РИА Новости, 04.09.2024

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Вулина

Итогом встречи президента России Владимира Путина и вице-премьера Сербии Александра Вулина должны стать новые форматы взаимодействия стран в сфере национальной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:26

2024-09-04T18:26

2024-09-04T18:26

сербия

россия

белград (город)

александр вулин

игорь коротченко

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Итогом встречи президента России Владимира Путина и вице-премьера Сербии Александра Вулина должны стать новые форматы взаимодействия стран в сфере национальной безопасности и противодействии попыткам Запада провести "цветные революции" в Сербии, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Встреча Путина и Вулина состоялась в среду на "полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. "Рассчитываем, что итогом этой встречи будет, в том числе, выход на новые форматы взаимодействия двух стран, в частности, по вопросам обеспечения национальной безопасности и противодействия деструктивным усилиям в общественно-политической сфере со стороны западных государств", - сказал Коротченко. Как пояснил аналитик, Сербия сегодня находится под жестким давлением со стороны Запада, который требует в качестве предварительного условия присоединения Белграда к Евросоюзу введения экономических и политических санкций против России. При этом реализуются различные сценарии подготовки "цветных революций" с целью отстранения от власти президента Сербии Александра Вучича. "Сегодня по инициативе ряда западных посольств, в частности, США, Великобритании и Германии попытки цветной революции в Сербии реализуются уже под экологическими лозунгами. В этих условиях критически важна поддержка и взаимодействие Москвы и Белграда, а также выход на новый формат взаимодействия ведущих мозговых центров России и Сербии с точки зрения анализа факторов и усилий западных стран по госперевороту в Сербии и выработки максимально эффективных методов противодействия этим деструктивным попыткам", - отметил аналитик. По мнению Коротченко, прошедшая встреча носит ключевой характер, так как Вулин - один из тех сербских политиков, которые ориентированы на национальные интересы и на укрепление всестороннего стратегического взаимодействия с Россией и является наиболее эффективным переговорщиком с РФ.

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970162069.html

https://ria.ru/20240812/serbiya-1965583847.html

сербия

россия

белград (город)

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сербия, россия, белград (город), александр вулин, игорь коротченко, владимир путин