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Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год - РИА Новости, 04.09.2024
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04:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/dvigatel-1970391049.html
Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год
Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год - РИА Новости, 04.09.2024
Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год
Поставки отечественных двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 запланированы на начало 2025 года, а сертификация SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 должна... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:32
2024-09-04T04:32
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sj-100
мс-21
экономика
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 4 сен - РИА Новости. Поставки отечественных двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 запланированы на начало 2025 года, а сертификация SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 должна быть завершена до конца года, рассказал журналистам глава Минпромпромторга Антон Алиханов. "Если говорить про двигатели, то у нас на МС-21 уже сертифицирован как отдельно, так и под саму машину, под самолет П-14. И здесь главный вопрос с двигателем решен полностью. Сейчас идет замещение некоторых других комплектующих. Мы в графике по МС-21. По "Суперджету" работа чуть более амбициозная с точки зрения разработки двигателя. Она началась чуть позже. Но, соответственно, ПД-8, здесь уже я увидел это, идут испытания наземные двигателя. То есть двигатель готов, испытания идут. Мы планируем в начале следующего года получить уже двигатели ПД-8 под испытания непосредственно на самолете. Они должны быть поставлены сюда в начале следующего года. И, соответственно, до конца 2025 года сертификация двигателей в составе самолета должна быть завершена", - сказал он. Алиханов отметил, что определенные сдвижки вправо не являются критическими. "Мне кажется, что нашим авиастроителям есть чем гордиться… Мы должны думать об экспорте, о международном рынке. И, конечно, машина при выходе на экспортный рынок уже должна быть доведена до всех технических характеристик, которые сейчас заявляются", - добавил глава Минпромторга.
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антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, мс-21, экономика
Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), SJ-100, МС-21, Экономика
Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год

Алиханов: поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируются на 2025 год

© Фото : официальный сайт ОАО "Компания "Сухой"Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : официальный сайт ОАО "Компания "Сухой"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100. Архивное фото
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 4 сен - РИА Новости. Поставки отечественных двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 запланированы на начало 2025 года, а сертификация SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 должна быть завершена до конца года, рассказал журналистам глава Минпромпромторга Антон Алиханов.
"Если говорить про двигатели, то у нас на МС-21 уже сертифицирован как отдельно, так и под саму машину, под самолет П-14. И здесь главный вопрос с двигателем решен полностью. Сейчас идет замещение некоторых других комплектующих. Мы в графике по МС-21. По "Суперджету" работа чуть более амбициозная с точки зрения разработки двигателя. Она началась чуть позже. Но, соответственно, ПД-8, здесь уже я увидел это, идут испытания наземные двигателя. То есть двигатель готов, испытания идут. Мы планируем в начале следующего года получить уже двигатели ПД-8 под испытания непосредственно на самолете. Они должны быть поставлены сюда в начале следующего года. И, соответственно, до конца 2025 года сертификация двигателей в составе самолета должна быть завершена", - сказал он.
Алиханов отметил, что определенные сдвижки вправо не являются критическими.
"Мне кажется, что нашим авиастроителям есть чем гордиться… Мы должны думать об экспорте, о международном рынке. И, конечно, машина при выходе на экспортный рынок уже должна быть доведена до всех технических характеристик, которые сейчас заявляются", - добавил глава Минпромторга.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год
1 марта, 02:49
 
Антон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)SJ-100МС-21Экономика
 
 
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