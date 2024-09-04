https://ria.ru/20240904/dvigatel-1970391049.html

Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год

Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год - РИА Новости, 04.09.2024

Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год

Поставки отечественных двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 запланированы на начало 2025 года, а сертификация SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 должна... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:32

2024-09-04T04:32

2024-09-04T04:32

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

sj-100

мс-21

экономика

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 4 сен - РИА Новости. Поставки отечественных двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 запланированы на начало 2025 года, а сертификация SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 должна быть завершена до конца года, рассказал журналистам глава Минпромпромторга Антон Алиханов. "Если говорить про двигатели, то у нас на МС-21 уже сертифицирован как отдельно, так и под саму машину, под самолет П-14. И здесь главный вопрос с двигателем решен полностью. Сейчас идет замещение некоторых других комплектующих. Мы в графике по МС-21. По "Суперджету" работа чуть более амбициозная с точки зрения разработки двигателя. Она началась чуть позже. Но, соответственно, ПД-8, здесь уже я увидел это, идут испытания наземные двигателя. То есть двигатель готов, испытания идут. Мы планируем в начале следующего года получить уже двигатели ПД-8 под испытания непосредственно на самолете. Они должны быть поставлены сюда в начале следующего года. И, соответственно, до конца 2025 года сертификация двигателей в составе самолета должна быть завершена", - сказал он. Алиханов отметил, что определенные сдвижки вправо не являются критическими. "Мне кажется, что нашим авиастроителям есть чем гордиться… Мы должны думать об экспорте, о международном рынке. И, конечно, машина при выходе на экспортный рынок уже должна быть доведена до всех технических характеристик, которые сейчас заявляются", - добавил глава Минпромторга.

https://ria.ru/20240301/samolet-1930380363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, мс-21, экономика