Поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируют на 2025 год
Алиханов: поставки двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 планируются на 2025 год
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 4 сен - РИА Новости. Поставки отечественных двигателей ПД-8 для испытаний SJ-100 запланированы на начало 2025 года, а сертификация SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 должна быть завершена до конца года, рассказал журналистам глава Минпромпромторга Антон Алиханов.
"Если говорить про двигатели, то у нас на МС-21 уже сертифицирован как отдельно, так и под саму машину, под самолет П-14. И здесь главный вопрос с двигателем решен полностью. Сейчас идет замещение некоторых других комплектующих. Мы в графике по МС-21. По "Суперджету" работа чуть более амбициозная с точки зрения разработки двигателя. Она началась чуть позже. Но, соответственно, ПД-8, здесь уже я увидел это, идут испытания наземные двигателя. То есть двигатель готов, испытания идут. Мы планируем в начале следующего года получить уже двигатели ПД-8 под испытания непосредственно на самолете. Они должны быть поставлены сюда в начале следующего года. И, соответственно, до конца 2025 года сертификация двигателей в составе самолета должна быть завершена", - сказал он.
Алиханов отметил, что определенные сдвижки вправо не являются критическими.
"Мне кажется, что нашим авиастроителям есть чем гордиться… Мы должны думать об экспорте, о международном рынке. И, конечно, машина при выходе на экспортный рынок уже должна быть доведена до всех технических характеристик, которые сейчас заявляются", - добавил глава Минпромторга.
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