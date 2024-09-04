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На Дальнем Востоке распродали 40% строящегося жилья - РИА Новости, 04.09.2024
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06:41 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/dfo-1970402303.html
На Дальнем Востоке распродали 40% строящегося жилья
На Дальнем Востоке распродали 40% строящегося жилья - РИА Новости, 04.09.2024
На Дальнем Востоке распродали 40% строящегося жилья
Объем текущего строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в настоящее время составляет около 6,8 миллиона квадратных метров, порядка 40% из них... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:41
2024-09-04T06:41
экономика
жилье
владивосток
дальний восток
никита стасишин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Недвижимость. Объем текущего строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в настоящее время составляет около 6,8 миллиона квадратных метров, порядка 40% из них распродано, сообщил в среду на сессии "Строить с технологиями - жить с комфортом" в рамках ВЭФ-2024 замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "В рамках долевого строительства в округе сегодня строится порядка 6,7-6,8 миллионов квадратных метров. Распроданность по тем объемам, которые находятся в стройке, составляет 40%. Это общий показатель с горизонтом ввода до конца, наверное, 26-го года - первого квартала 27-го", - рассказал он. Замминистра пояснил, что распроданность - важный критерий для понимания затрат застройщика и эффективной ставки проектного финансирования. "Здесь, конечно, ситуация хорошая и абсолютно надежная", - отметил он. По словам Стасишина, градостроительный потенциал Дальнего Востока, то есть объем проектов, на которые уже готова необходимая документация, сегодня составляет порядка 26 миллионов квадратных метров. Замминистра подчеркнул, что ДФО является привлекательным для девелоперов, в том числе для крупнейших федеральных компаний. "Ни один застройщик, работающий на Дальнем Востоке, никогда не жаловался на инвестиционный климат. А я ни разу ни одному губернатору не звонил и не просил обратить внимание на то, что кто-то из его подчинённых хулиганит", - поделился он. Стасишин также добавил, что округу и в дальнейшем будут оказываться различные меры поддержки в части строительства. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://realty.ria.ru/20240903/stasishin-1970150327.html
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экономика, жилье, владивосток, дальний восток, никита стасишин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Жилье, Владивосток, Дальний Восток, Никита Стасишин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На Дальнем Востоке распродали 40% строящегося жилья

Замглавы Минстроя Стасишин: порядка 40% строящегося жилья в ДФО распродано

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкСтроитель
Строитель - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Недвижимость. Объем текущего строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в настоящее время составляет около 6,8 миллиона квадратных метров, порядка 40% из них распродано, сообщил в среду на сессии "Строить с технологиями - жить с комфортом" в рамках ВЭФ-2024 замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
"В рамках долевого строительства в округе сегодня строится порядка 6,7-6,8 миллионов квадратных метров. Распроданность по тем объемам, которые находятся в стройке, составляет 40%. Это общий показатель с горизонтом ввода до конца, наверное, 26-го года - первого квартала 27-го", - рассказал он.
Заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Вчера, 09:10
Замминистра пояснил, что распроданность - важный критерий для понимания затрат застройщика и эффективной ставки проектного финансирования. "Здесь, конечно, ситуация хорошая и абсолютно надежная", - отметил он.
По словам Стасишина, градостроительный потенциал Дальнего Востока, то есть объем проектов, на которые уже готова необходимая документация, сегодня составляет порядка 26 миллионов квадратных метров.
Замминистра подчеркнул, что ДФО является привлекательным для девелоперов, в том числе для крупнейших федеральных компаний. "Ни один застройщик, работающий на Дальнем Востоке, никогда не жаловался на инвестиционный климат. А я ни разу ни одному губернатору не звонил и не просил обратить внимание на то, что кто-то из его подчинённых хулиганит", - поделился он.
Стасишин также добавил, что округу и в дальнейшем будут оказываться различные меры поддержки в части строительства.
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЭкономикаЖильеВладивостокДальний ВостокНикита СтасишинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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