Рейтинг@Mail.ru
Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/delo-1970647347.html
Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело
Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело - РИА Новости, 04.09.2024
Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело
Житель Курска передал полку "Азов"* зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников, возбуждено уголовное дело за содействие... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:55
2024-09-04T21:55
специальная военная операция на украине
курск
россия
киев
вооруженные силы украины
черниговская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Житель Курска передал полку "Азов"* зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников, возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности в форме его финансирования, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Как уточняют силовики, 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка "Азов"* и предложил ему зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска в Киев через Литву. После тестирования прожектора, как рассказал сам задержанный, "азовцы" сообщили ему, что они удовлетворены результатом и им будет необходимо определенное число таких прожекторов, чтобы сбивать российские беспилотники. Помимо зенитных прожекторов, мужчина передавал полку всю техническую документацию, а также консультировал "Азов"* по сборке прожекторов. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства. По словам Ревина, прожекторы использовали не только "азовцы", но и военнослужащие ВСУ. "Да, я знал, что полк "Азов"* является в РФ террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ", - признался он. Также в распоряжении РИА Новости оказались скриншоты переписки Ревина, которая велась с сентября 2023 года по август 2024-го.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240405/bronemashina-1937951542.html
https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html
курск
россия
киев
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d462ce69749cf8a557a49983fd1ada1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, россия, киев, вооруженные силы украины, черниговская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Происшествия
Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело

Против жителя Курска, помогавшего "Азову" сбивать БПЛА, завели уголовное дело

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Житель Курска передал полку "Азов"* зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников, возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности в форме его финансирования, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как уточняют силовики, 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка "Азов"* и предложил ему зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска в Киев через Литву.
Бронемашина Азовец, запрещенного в России националистического полка Азов* - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Российские военные выкопали скандально известную бронемашину "Азова"*
5 апреля, 08:11
После тестирования прожектора, как рассказал сам задержанный, "азовцы" сообщили ему, что они удовлетворены результатом и им будет необходимо определенное число таких прожекторов, чтобы сбивать российские беспилотники.
Помимо зенитных прожекторов, мужчина передавал полку всю техническую документацию, а также консультировал "Азов"* по сборке прожекторов. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства.
По словам Ревина, прожекторы использовали не только "азовцы", но и военнослужащие ВСУ.
"Да, я знал, что полк "Азов"* является в РФ террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ", - признался он.
Также в распоряжении РИА Новости оказались скриншоты переписки Ревина, которая велась с сентября 2023 года по август 2024-го.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В ДНР направили в суд дело против вступившего в "Азов"* россиянина
2 мая, 23:04
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЧерниговская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала