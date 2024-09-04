https://ria.ru/20240904/delo-1970647347.html

Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело

Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело - РИА Новости, 04.09.2024

Против жителя Курска, который помогал "Азову"* сбивать БПЛА, завели дело

Житель Курска передал полку "Азов"* зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников, возбуждено уголовное дело за содействие... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:55

2024-09-04T21:55

2024-09-04T21:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

черниговская область

происшествия

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КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Житель Курска передал полку "Азов"* зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников, возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности в форме его финансирования, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Как уточняют силовики, 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка "Азов"* и предложил ему зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска в Киев через Литву. После тестирования прожектора, как рассказал сам задержанный, "азовцы" сообщили ему, что они удовлетворены результатом и им будет необходимо определенное число таких прожекторов, чтобы сбивать российские беспилотники. Помимо зенитных прожекторов, мужчина передавал полку всю техническую документацию, а также консультировал "Азов"* по сборке прожекторов. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства. По словам Ревина, прожекторы использовали не только "азовцы", но и военнослужащие ВСУ. "Да, я знал, что полк "Азов"* является в РФ террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ", - признался он. Также в распоряжении РИА Новости оказались скриншоты переписки Ревина, которая велась с сентября 2023 года по август 2024-го.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240405/bronemashina-1937951542.html

https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html

курск

россия

киев

черниговская область

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курск, россия, киев, вооруженные силы украины, черниговская область, происшествия