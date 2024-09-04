https://ria.ru/20240904/chernyshenko-1970514207.html
Более 40 тысяч студентов учатся в вузах ЛНР, заявил Чернышенко
Более 40 тысяч студентов учатся в вузах ЛНР, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.09.2024
Более 40 тысяч студентов учатся в вузах ЛНР, заявил Чернышенко
В вузах Луганской Народной Республики учатся порядка 40 тысяч студентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:25
2024-09-04T14:25
2024-09-04T14:26
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В вузах Луганской Народной Республики учатся порядка 40 тысяч студентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Подготовка квалифицированных специалистов идет по самым востребованным профессиям для региона: инженерно-техническим, гуманитарным и экономическим. На сегодня в ЛНР учатся в высших учебных заведениях более 40 тысяч студентов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. По словам вице-премьера РФ, вузам республики в этом году установлено 8,5 тысяч бюджетных мест, на них было подано более 23 тысяч заявлений. "Одна из ключевых задач – восстановление образовательной инфраструктуры. За два года за счет федеральных средств в республике отремонтировано более 400 образовательных организаций. В текущем году запланирован капитальный ремонт еще 185 объектов. Обновляется материально-техническая и учебная база", - отметил Чернышенко, добавив, что в регионе работает 19 молодежных и общественных организаций, которые предлагают интересные возможности для самореализации. Также, по его данным, в регионе функционируют 14 вузов, более 500 школ и 74 организации дополнительного образования.
https://ria.ru/20240902/obrazovanie-1969895118.html
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общество, луганская народная республика, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Более 40 тысяч студентов учатся в вузах ЛНР, заявил Чернышенко
Вице-премьер РФ Чернышенко: более 40 тысяч студентов учатся в вузах ЛНР
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В вузах Луганской Народной Республики учатся порядка 40 тысяч студентов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Подготовка квалифицированных специалистов идет по самым востребованным профессиям для региона: инженерно-техническим, гуманитарным и экономическим. На сегодня в ЛНР учатся в высших учебных заведениях более 40 тысяч студентов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
По словам вице-премьера РФ, вузам республики в этом году установлено 8,5 тысяч бюджетных мест, на них было подано более 23 тысяч заявлений.
"Одна из ключевых задач – восстановление образовательной инфраструктуры. За два года за счет федеральных средств в республике отремонтировано более 400 образовательных организаций. В текущем году запланирован капитальный ремонт еще 185 объектов. Обновляется материально-техническая и учебная база", - отметил Чернышенко, добавив, что в регионе работает 19 молодежных и общественных организаций, которые предлагают интересные возможности для самореализации.
Также, по его данным, в регионе функционируют 14 вузов, более 500 школ и 74 организации дополнительного образования.