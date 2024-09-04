https://ria.ru/20240904/bychkov-1970152526.html

Биография Виктора Бычкова

Биография Виктора Бычкова - РИА Новости, 04.09.2024

Биография Виктора Бычкова

Советский и российский актер театра и кино Виктор Николаевич Бычков родился 4 сентября 1954 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:40

2024-09-04T00:40

2024-09-04T00:40

справки

санкт-петербург

виктор бычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970153312_0:140:2020:1276_1920x0_80_0_0_402c39661e68116040c167f982d94fc2.jpg

Советский и российский актер театра и кино Виктор Николаевич Бычков родился 4 сентября 1954 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Впервые вышел на сцену в пионерском лагере. Затем играл в театральной студии при Доме культуры профтехобразования (ныне – Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга). В 1982 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств), курс Игоря Владимирова.В 1981-1991 и 2005-2008 годах работал в Ленинградском театре имени Ленсовета (ныне – Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета). Первой стала роль в спектакле "Левша" Игоря Владимирова. Затем играл в постановках "Трубадур и его друзья", "Дульсинея Тобосская", "Укрощение строптивой", "Рояль в открытом море", "Гедда Габлер" и др.В 1991-1992 годах играл в Академическом театре комедии имени Н.П. Акимова. Был занят в постановках "Конек-Горбунок", "Нагадала мне цыганка", "Фредди", "Ромул великий".Виктор Бычков сотрудничал со многими театрами: на сцене театра "Приют комедианта" играл в спектаклях "Требуется старый клоун" и "Каждому свое"; в театре "Комедианты" был занят в спектакле "Страсти по-итальянски"; в театре "Карточный домик" играл в постановке "Если кошку ободрать, то она, как кролик".В кино дебютировал в 1980 году эпизодической ролью призывника в драме "Последний побег". В 1982 году снялся в военной картине Вадима Лысенко "Взять живым".В 1985 году снялся в картине Александра Рогожкина "Ради нескольких строчек", где сыграл немецкого егеря. В последующие годы Виктор Бычков также снимался в фильмах Александра Рогожкина "Мисс миллионерша" (1987), "Чекист" (1992), "Жизнь с идиотом" (1993), "Третья планета" (1991), "Операция "C Новым Годом!" (1996).Известность к артисту пришла после роли егеря Кузьмича в картинах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки" (1998) и "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000). В 2002 году Александр Рогожкина пригласил Виктора Бычкова на одну из главных ролей в фильме "Кукушка".Виктор Бычков также снимался в таких фильмах и сериалах как "Последняя дорога" (1986), "Афганский излом" (1991), "Русский транзит" (1994), "Улицы разбитых фонарей" (1997-1999), "Убойная сила"(2000-2003), "Особенности национальной политики" (2003), "Четыре таксиста и собака" (2004), "Турецкий гамбит" (2005), "Гибель Империи" (2005) и др.В числе последних киноработ – сериалы "Жуки" (2019-2024) и "Мендельсон" (2023), трагикомедия "Особенности национальной больницы" (2024), детский фильм "Любопытная Варвара" (2024) и др.Всего сыграл более 120 киноролей. С 2006 года по 2012 год вел детскую передачу "Спокойной ночи, малыши" на телеканале "Россия-1". Участвовал в телешоу "Танцы со звездами".Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства 2003 года. Обладатель премии "Признание" за лучшую мужскую роль на кинофестивале "Виват кино России" (1995), премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль (2003), приза жюри за лучшую мужскую роль II Московского фестиваля "Московская премьера" (2005) и др.Виктор Бычков женат третьим браком, у него четверо детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, виктор бычков