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Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
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17:12 04.09.2024 (обновлено: 17:15 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/briks-1970576699.html
Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС
Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:12
2024-09-04T17:15
малайзия
казань
брикс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
саммит брикс
в мире
россия
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани."Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года. Приглашение, переданное непосредственно самим президентом Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Это знаменует собой значительный шаг к нашей конечной цели - присоединению к альянсу" - написал премьер в своем Telegram-аккаунте.Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Сегодня состоялись переговоры премьера с российским президентом.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970493454.html
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малайзия, казань, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , саммит брикс, в мире, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Малайзия, Казань, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Саммит БРИКС, В мире, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС

Премьер Малайзии принял приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.
"Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года. Приглашение, переданное непосредственно самим президентом Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Это знаменует собой значительный шаг к нашей конечной цели - присоединению к альянсу" - написал премьер в своем Telegram-аккаунте.
Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Сегодня состоялись переговоры премьера с российским президентом.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин
Вчера, 13:11
 
МалайзияКазаньБРИКСВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Саммит БРИКСВ миреРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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