Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС
Премьер Малайзии принял приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.
"Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года. Приглашение, переданное непосредственно самим президентом Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Это знаменует собой значительный шаг к нашей конечной цели - присоединению к альянсу" - написал премьер в своем Telegram-аккаунте.
Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Сегодня состоялись переговоры премьера с российским президентом.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.