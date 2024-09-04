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Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС

Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024

Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:12

2024-09-04T17:12

2024-09-04T17:15

малайзия

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вэф — 2024 (восточный экономический форум)

саммит брикс

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владимир путин

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ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани."Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года. Приглашение, переданное непосредственно самим президентом Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Это знаменует собой значительный шаг к нашей конечной цели - присоединению к альянсу" - написал премьер в своем Telegram-аккаунте.Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Сегодня состоялись переговоры премьера с российским президентом.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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