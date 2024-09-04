https://ria.ru/20240904/briks-1970487802.html

Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT

Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT - РИА Новости, 04.09.2024

Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT

Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:52

2024-09-04T12:52

2024-09-04T12:55

технологии

россия

малайзия

сша

брикс

су-30

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979312_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_a48dbfb53a3566ed01841c2e3dbd7ee0.jpg

ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы системе SWIFT для платежей с РФ, заявил гендиректор компании Мохд Фадзар Сухада. По словам Сухады, санкции против России повлияли на цепочку поставок деталей для истребителей в Малайзию. "Мы приспосабливаемся, но справляемся хорошо, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется локально. Наша цепочка поставок по-прежнему цела. После (введения - ред.) санкций нам необходимо соответствующим образом скорректировать наши переводы средств в Россию", - приводит слова гендиректора ATSC малайзийская англоязычная газета New Straits Times. Как отмечает издание, Сухада добавил, что ATSC рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы всемирно используемой системе SWIFT. В 2003 году Малайзия и Россия подписали контракт на 900 миллионов долларов на 18 многоцелевых боевых самолетов Су-30, которые поставлялись с 2007 года. Поставки были завершены в августе 2009 года. В обмен на приобретение "Сухих" Россия согласилась обучить и отправить малайзийского астронавта на Международную космическую станцию.

https://ria.ru/20240904/armeniya-1970483769.html

https://ria.ru/20240904/zakharova-1970486096.html

россия

малайзия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, малайзия, сша, брикс, су-30, вэф — 2024 (восточный экономический форум)