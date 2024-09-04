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Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT
Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT - РИА Новости, 04.09.2024
Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT
Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:52
2024-09-04T12:52
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ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы системе SWIFT для платежей с РФ, заявил гендиректор компании Мохд Фадзар Сухада. По словам Сухады, санкции против России повлияли на цепочку поставок деталей для истребителей в Малайзию. "Мы приспосабливаемся, но справляемся хорошо, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется локально. Наша цепочка поставок по-прежнему цела. После (введения - ред.) санкций нам необходимо соответствующим образом скорректировать наши переводы средств в Россию", - приводит слова гендиректора ATSC малайзийская англоязычная газета New Straits Times. Как отмечает издание, Сухада добавил, что ATSC рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы всемирно используемой системе SWIFT. В 2003 году Малайзия и Россия подписали контракт на 900 миллионов долларов на 18 многоцелевых боевых самолетов Су-30, которые поставлялись с 2007 года. Поставки были завершены в августе 2009 года. В обмен на приобретение "Сухих" Россия согласилась обучить и отправить малайзийского астронавта на Международную космическую станцию.
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технологии, россия, малайзия, сша, брикс, су-30, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Технологии, Россия, Малайзия, США, БРИКС, Су-30, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT
ATSC рассматривает платежную систему БРИКС в качестве альтернативы SWIFT
ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы системе SWIFT для платежей с РФ, заявил гендиректор компании Мохд Фадзар Сухада.
По словам Сухады, санкции против России повлияли на цепочку поставок деталей для истребителей в Малайзию.
"Мы приспосабливаемся, но справляемся хорошо, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется локально. Наша цепочка поставок по-прежнему цела. После (введения - ред.) санкций нам необходимо соответствующим образом скорректировать наши переводы средств в Россию", - приводит слова гендиректора ATSC малайзийская англоязычная газета New Straits Times.
Как отмечает издание, Сухада добавил, что ATSC рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы всемирно используемой системе SWIFT.
В 2003 году Малайзия и Россия подписали контракт на 900 миллионов долларов на 18 многоцелевых боевых самолетов Су-30, которые поставлялись с 2007 года. Поставки были завершены в августе 2009 года. В обмен на приобретение "Сухих" Россия согласилась обучить и отправить малайзийского астронавта на Международную космическую станцию.