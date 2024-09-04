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Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT - РИА Новости, 04.09.2024
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12:52 04.09.2024 (обновлено: 12:55 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/briks-1970487802.html
Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT
Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT - РИА Новости, 04.09.2024
Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT
Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:52
2024-09-04T12:55
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ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы системе SWIFT для платежей с РФ, заявил гендиректор компании Мохд Фадзар Сухада. По словам Сухады, санкции против России повлияли на цепочку поставок деталей для истребителей в Малайзию. "Мы приспосабливаемся, но справляемся хорошо, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется локально. Наша цепочка поставок по-прежнему цела. После (введения - ред.) санкций нам необходимо соответствующим образом скорректировать наши переводы средств в Россию", - приводит слова гендиректора ATSC малайзийская англоязычная газета New Straits Times. Как отмечает издание, Сухада добавил, что ATSC рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы всемирно используемой системе SWIFT. В 2003 году Малайзия и Россия подписали контракт на 900 миллионов долларов на 18 многоцелевых боевых самолетов Су-30, которые поставлялись с 2007 года. Поставки были завершены в августе 2009 года. В обмен на приобретение "Сухих" Россия согласилась обучить и отправить малайзийского астронавта на Международную космическую станцию.
https://ria.ru/20240904/armeniya-1970483769.html
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технологии, россия, малайзия, сша, брикс, су-30, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Технологии, Россия, Малайзия, США, БРИКС, Су-30, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Военная компания в Малайзии рассматривают БРИКС как альтернативу SWIFT

ATSC рассматривает платежную систему БРИКС в качестве альтернативы SWIFT

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Дочерняя компания ВВС Малайзии ATSC, обслуживающая парк истребителей Су-30 страны, рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы системе SWIFT для платежей с РФ, заявил гендиректор компании Мохд Фадзар Сухада.
По словам Сухады, санкции против России повлияли на цепочку поставок деталей для истребителей в Малайзию.
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"Мы приспосабливаемся, но справляемся хорошо, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется локально. Наша цепочка поставок по-прежнему цела. После (введения - ред.) санкций нам необходимо соответствующим образом скорректировать наши переводы средств в Россию", - приводит слова гендиректора ATSC малайзийская англоязычная газета New Straits Times.
Как отмечает издание, Сухада добавил, что ATSC рассматривает потенциальную платежную систему БРИКС, не связанную с долларом США, в качестве альтернативы всемирно используемой системе SWIFT.
В 2003 году Малайзия и Россия подписали контракт на 900 миллионов долларов на 18 многоцелевых боевых самолетов Су-30, которые поставлялись с 2007 года. Поставки были завершены в августе 2009 года. В обмен на приобретение "Сухих" Россия согласилась обучить и отправить малайзийского астронавта на Международную космическую станцию.
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