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Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
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01:35 04.09.2024 (обновлено: 03:08 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/briks-1970382019.html
Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС
Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС
Боливия очень заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется на поддержку в этом вопросе, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:35
2024-09-04T03:08
боливия
брикс
в мире
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МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Боливия очень заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется на поддержку в этом вопросе, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "У Боливии большой интерес и мотивация, чтобы быть частью БРИКС", - сказала она. "Мы надеемся, что реально можем рассчитывать на поддержку, чтобы Боливия стала частью БРИКС. БРИКС строит очень важную экономическую альтернативу", - добавила министр. Боливия ранее направила запрос на вступление в БРИКС.
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боливия, брикс, в мире
Боливия, БРИКС, В мире
Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС

Глава МИД Боливии Соса: страна очень заинтересована во вступлении в БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Боливия очень заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется на поддержку в этом вопросе, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса.
«
"У Боливии большой интерес и мотивация, чтобы быть частью БРИКС", - сказала она.
"Мы надеемся, что реально можем рассчитывать на поддержку, чтобы Боливия стала частью БРИКС. БРИКС строит очень важную экономическую альтернативу", - добавила министр.
Боливия ранее направила запрос на вступление в БРИКС.
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