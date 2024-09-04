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Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС
Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС
Боливия очень заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется на поддержку в этом вопросе, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:35
2024-09-04T01:35
2024-09-04T03:08
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МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Боливия очень заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется на поддержку в этом вопросе, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "У Боливии большой интерес и мотивация, чтобы быть частью БРИКС", - сказала она. "Мы надеемся, что реально можем рассчитывать на поддержку, чтобы Боливия стала частью БРИКС. БРИКС строит очень важную экономическую альтернативу", - добавила министр. Боливия ранее направила запрос на вступление в БРИКС.
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боливия, брикс, в мире
Глава МИД Боливии выразила большую заинтересованность во вступлении в БРИКС
Глава МИД Боливии Соса: страна очень заинтересована во вступлении в БРИКС
МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Боливия очень заинтересована во вступлении в БРИКС, надеется на поддержку в этом вопросе, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса.
«
"У Боливии большой интерес и мотивация, чтобы быть частью БРИКС", - сказала она.
"Мы надеемся, что реально можем рассчитывать на поддержку, чтобы Боливия стала частью БРИКС. БРИКС строит очень важную экономическую альтернативу", - добавила министр.
Боливия ранее направила запрос на вступление в БРИКС.