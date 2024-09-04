Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран
BrahMos ведет переговоры с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет
Универсальная крылатая ракета BrahMos. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Представители 12 стран ведут консультации или переговоры о возможности заключения контракта на закупку крылатых ракет BrahMos, среди них Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Вьетнам и Саудовская Аравия и другие", — сказал собеседник агентства.
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Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.
BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 миллиарда долларов.