https://ria.ru/20240904/brahmos--1970385929.html

Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран

Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран - РИА Новости, 04.09.2024

Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран

Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:03

2024-09-04T03:03

2024-09-04T06:14

индонезия

малайзия

оаэ

brahmos aerospace

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости представитель компании."Представители 12 стран ведут консультации или переговоры о возможности заключения контракта на закупку крылатых ракет BrahMos, среди них Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Вьетнам и Саудовская Аравия и другие", — сказал собеседник агентства. Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки. BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240612/brahmos-1952332518.html

https://ria.ru/20240813/rostehi-1965886609.html

индонезия

малайзия

оаэ

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индонезия, малайзия, оаэ, brahmos aerospace, брамос