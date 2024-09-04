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Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран - РИА Новости, 04.09.2024
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03:03 04.09.2024 (обновлено: 06:14 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/brahmos--1970385929.html
Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран
Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран - РИА Новости, 04.09.2024
Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран
Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:03
2024-09-04T06:14
индонезия
малайзия
оаэ
brahmos aerospace
брамос
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости представитель компании."Представители 12 стран ведут консультации или переговоры о возможности заключения контракта на закупку крылатых ракет BrahMos, среди них Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Вьетнам и Саудовская Аравия и другие", — сказал собеседник агентства. Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки. BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240612/brahmos-1952332518.html
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индонезия, малайзия, оаэ, brahmos aerospace, брамос
Индонезия, Малайзия, ОАЭ, BrahMos Aerospace, Брамос
Закупкой ракет BrahMos заинтересовались 12 стран

BrahMos ведет переговоры с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет

© РИА Новости / Александр ХроленкоУниверсальная крылатая ракета BrahMos
Универсальная крылатая ракета BrahMos - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Хроленко
Универсальная крылатая ракета BrahMos. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Представители 12 стран ведут консультации или переговоры о возможности заключения контракта на закупку крылатых ракет BrahMos, среди них Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Вьетнам и Саудовская Аравия и другие", — сказал собеседник агентства.
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию
12 июня, 10:21
Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.
BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 миллиарда долларов.
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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13 августа, 11:54
 
ИндонезияМалайзияОАЭBrahMos AerospaceБрамос
 
 
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